सैंड्रा कैंप में CAF जवान की मौत का मामला, खुदकुशी एंगल से पुलिस कर रही जांच, परिजनों का बड़ा आरोप
बीजापुर के सैंड्रा कैंप में CAF जवान की मौत का मामला सामने आया है.प्रारंभिक जांच में खुदकुशी की आशंका पुलिस ने व्यक्त की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 3, 2026 at 2:00 PM IST
बीजापुर : जिले के सैंड्रा कैंप में पदस्थ CAF जवान विजेंद्र ठाकुर की गोली लगने से मौत के मामले में फरसेगढ़ थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार 30 सितंबर 2026 को सैंड्रा कैंप में जवान विजेंद्र ठाकुर के मौत की जानकारी सामने आई थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की.प्रारंभिक जांच में मामला खुदकुशी से संबंधित प्रतीत हुआ.
प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका
पुलिस ने घटनास्थल से संबंधित साक्ष्यों को जुटाने के साथ मामले की जांच शुरू की. पुलिस अधीक्षक के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का सामने आया है.
मामले की जांच अभी जारी है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.फरसेगढ़ थाना पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है - उमेश गुप्ता,SP
परिजनों ने हत्या के लगाए आरोप
घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक जवान के परिजन भी मौके पर पहुंचे.आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया. इसके बाद परिजन शव को गृह ग्राम सूरजपुर जिले के देवेंद्र नगर ले गए, जहां अंतिम संस्कार किया गया.मृतक जवान के परिजनों की ओर से घटना को लेकर अलग आशंका जताई जा रही है .परिजनों ने खुदकुशी के बजाय हत्या की आशंका व्यक्त किए जाने की बात कही है. हालांकि, इस संबंध में पुलिस जांच के निष्कर्ष अभी सामने नहीं आए हैं.
क्या है पूरा मामला ?
CAF 6 बटालियन में पदस्थ जवान विजेंद्र ठाकुर की बीजापुर में मौत हुई थी. विभाग ने मौत की वजह खुदकुशी बताया. बटालियन की ओर से जवान का शव गांव पहुंचाए जाने के बाद परिजनों ने इसे खुदकुशी मानने से इनकार कर दिया. परिवार ने जवान की मौत के पीछे किसी साजिश या हत्या की आशंका जताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. परिजनों ने आरोप लगाया कि जवान का शव गांव लाए जाने के दौरान विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी नहीं थी. परिवार ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई कि उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया गया.
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