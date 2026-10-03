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सैंड्रा कैंप में CAF जवान की मौत का मामला, खुदकुशी एंगल से पुलिस कर रही जांच, परिजनों का बड़ा आरोप

सैंड्रा कैंप में CAF जवान की मौत मामला ( Etv Bharat )

बीजापुर : जिले के सैंड्रा कैंप में पदस्थ CAF जवान विजेंद्र ठाकुर की गोली लगने से मौत के मामले में फरसेगढ़ थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार 30 सितंबर 2026 को सैंड्रा कैंप में जवान विजेंद्र ठाकुर के मौत की जानकारी सामने आई थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की.प्रारंभिक जांच में मामला खुदकुशी से संबंधित प्रतीत हुआ.