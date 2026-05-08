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कोटा के नए अस्पताल में प्रसूताओं की किडनी फेल के बाद बढ़ीं जेके लोन अस्पताल में सिजेरियन मरीज...ओपीडी व आईपीडी भी दोगुनी

अस्पताल के स्त्री रोग विभाग पर दबाव बढ़ा. इसके पीछे वजह मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में अचानक हुए घटनाक्रम को माना जा रहा है.

Female patient admitted to JK Lone Hospital
जेके लोन अस्पताल में भर्ती महिला मरीज (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 7:00 PM IST

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कोटा: मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में प्रसूताओं के किडनी फेल्योर के मामले सामने आए. इससे दो प्रसूताओं की मौत हो गई जबकि चार की स्थिति क्रिटिकल है. एक वेंटिलेटर पर है. इसका असर जेके लोन अस्पताल पर पड़ रहा है, जहां अस्पताल के स्त्री रोग विभाग पर मरीज भार बढ़ गया. जेके लोन अस्पताल में ओपीडी, आईपीडी, सिजेरियन, डिलीवरी और सोनोग्राफी बढ़ गई है.

जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा ने बताया कि 4 मई को ओपीडी 342 थी, जो अब लगभग दोगुनी यानी 823 हो गई. इसी तरह से सी सेक्शन (सिजेरियन) 15 हो रहे थे, जो बढ़कर 22 हो गए. डॉ. शर्मा ने कहा कि नए अस्पताल में चल रहे घटनाक्रम के चलते मरीज बढ़े हैं. बढ़ी संख्या को देखते चार नए वार्ड तैयार करा लिए हैं. फ्यूमिगेशन के साथ तैयार रखा है. यह हमारे दूसरे वार्डो को फ्यूमिगेशन करने के लिए भी अल्टरनेट उपयोग में आएंगे. इसमें एक में प्रसूताओं को रख रहे हैं. शर्मा ने कहा कि जेके लोन अस्पताल पहले से ओवर क्राउडेड है. यहां ऑक्युपेंसी 125 से 130 फीसदी रहती है. यह अब बढ़ गई. अस्पताल में 870 बेड हैं, लेकिन इससे ज्यादा मरीज भर्ती रहते हैं.

जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा बोलीं... (ETV Bharat Kota)

पढ़ें:मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में किडनी फेल्योर का मामला: SSB में एक और प्रसूता की मौत, न्याय के लिए धरने पर बैठा पति

सोनोग्राफी में भी अप्रत्याशित वृद्धि: अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा ने बताया कि नॉर्मल डिलीवरी ज्यादातर पेरीफेरी में हो जाती है. यहां कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं. यहां नॉर्मल डिलीवरी भी कम रहती है. हालांकि सोनोग्राफी में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने इस बढ़ोत्तरी के कारण गिनाए. बोलीं, मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में अचानक हुए घटनाक्रम के बाद लोगों को लग रहा होगा कि दूसरी जगह जाना चाहिए. जेके लोन अस्पताल में विश्वास बढ़ गया. अनियमितता या कोई कारण सामने आता है, तब लोग सोचते हैं कि दूसरी जगह चले जाएं, इसलिए जेके लोन को प्रेफरेंस दे रहे हैं. नए अस्पताल में जिन दवा और फ्लूड के बैच बंद किए गए, हमने भी तत्काल उन्हें बंद कर दिया. उन्हें वापस स्टोर में रखवा दिया. पूरी तरह मॉनिटरिंग में रखा है. दूसरे बैच को उपयोग में ले रहे हैं. सरकार जब भी इनके संबंध में स्वीकृति देगी, इन्हें बाद इशू करेंगे. अभी वर्तमान में नई जारी दवा काम में ले रहे हैं.

New Ward Ready at JK Lone Hospital
जेके लोन अस्पताल में तैयार नया वार्ड (ETV Bharat Kota)

कोटा के जेके लोन अस्पताल में गायनी विभाग में बढ़े मरीज

मरीज 4 मई 7 मई
ओपीडी 342 823
आईपीडी 94 140
रेफर केस6 11
सिजेरियन 15 22
सोनोग्राफी 28 121
डिलीवरी 8 12

पढ़ें: कोटा मेडिकल कॉलेज: प्रसूताओं की हालत स्थिर, खतरा टला नहीं, प्राचार्य बोले- कारण अब भी सामने नहीं

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