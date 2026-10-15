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महंगे दाम पर खाद बेचने के आरोप में कैडर सचिव निलंबित, डीएम ने विभाग को डिसीप्लिनरी एक्शन लेने के भी दिए निर्देश

खाद घोटाले पर प्रशासन सख्त ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया: किसानों को महंगे दाम पर खाद बेचने की शिकायत पर जिला अधिकारी ने सख्त एक्शन लिया है. औरैया विकासखंड के बी-पैक्स लिमिटेड भाऊपुर के कैडर सचिव सुनील कुमार अवस्थी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. सुनील कुमार पर तय दाम से अधिक मूल्य पर डीएपी खाद बेचने और वितरण में अनियमितता का आरोप लगा है. जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई के साथ ही संबंधित सचिव के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी शुरू की गई है.

बी-पैक्स भाऊपुर समिति को लेकर जिलाधिकारी के संज्ञान में शिकायत आई थी कि यहां पर किसानों को डीएपी और यूरिया उर्वरक निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने कार्यालय पत्रांक 879, दिनांक 12 अक्टूबर 2026 के जरिए सहायक विकास अधिकारी को प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.