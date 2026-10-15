महंगे दाम पर खाद बेचने के आरोप में कैडर सचिव निलंबित, डीएम ने विभाग को डिसीप्लिनरी एक्शन लेने के भी दिए निर्देश
औरैया में बी-पैक्स भाऊपुर समिति के सचिव निलंबित, डीएपी-यूरिया की बिक्री में मिली अनियमितता
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 2:50 PM IST
औरैया: किसानों को महंगे दाम पर खाद बेचने की शिकायत पर जिला अधिकारी ने सख्त एक्शन लिया है. औरैया विकासखंड के बी-पैक्स लिमिटेड भाऊपुर के कैडर सचिव सुनील कुमार अवस्थी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. सुनील कुमार पर तय दाम से अधिक मूल्य पर डीएपी खाद बेचने और वितरण में अनियमितता का आरोप लगा है. जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई के साथ ही संबंधित सचिव के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी शुरू की गई है.
बी-पैक्स भाऊपुर समिति को लेकर जिलाधिकारी के संज्ञान में शिकायत आई थी कि यहां पर किसानों को डीएपी और यूरिया उर्वरक निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने कार्यालय पत्रांक 879, दिनांक 12 अक्टूबर 2026 के जरिए सहायक विकास अधिकारी को प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.
जिला अधिकारी के निर्देश पर कराई गई जांच में कैडर सचिव सुनील कुमार अवस्थी की ओर से 13 जून 2026 को निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर डीएपी उर्वरक की बिक्री किए जाने की पुष्टि हुई. प्रशासन ने इसे उर्वरक वितरण से संबंधित उच्चस्तरीय निर्देशों का उल्लंघन और वितरण व्यवस्था में गंभीर अनियमितता माना. निलंबन आदेश में निर्धारित नियमों के अनुसार उर्वरक वितरण नहीं किए जाने के साथ समिति के दस्तावेजों को अपडेट और पूर्ण न रखने का भी जिक्र किया गया है. जांच रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित सचिव के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
डीएम ब्रजेश कुमार के निर्देश पर हुई निलंबन की कार्रवाई की जानकारी जिला प्रशासन की ओर से प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा जारी की गई है. जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से खाद विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है. जिला प्रशासन ने दावा किया है कि आगे भी किसानों को डीएपी और यूरिया निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने और खाद वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी.
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