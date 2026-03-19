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लातेहार में हथियारों का जखीरा बरामद, जानें कैसे मिली पुलिस को यह सफलता

लातेहार में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है. खबर में जानिए कैसे मिली पुलिस को यह सफलता.

Weapons Recovered in Latehar
लातेहार पुलिस द्वारा बरामद हथियार और गोलियां. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 19, 2026 at 5:58 PM IST

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लातेहार:पुलिस ने नक्सलियों के द्वारा छुपा कर रखे गए हथियार, भारी मात्रा में गोलियां और अन्य सामग्री बरामद किया. गिरफ्तार नक्सली मृत्युंजय भुइयां और बबलू राम की निशानदेही पर लातेहार पुलिस को यह सफलता मिली है. लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि पुलिस ने दो इंसास राइफल, एक 30 कार्बाइन राइफल और 170 गोलियों के अलावे अन्य सामग्री बरामद की है.

दरअसल, लातेहार पुलिस ने कुख्यात इनामी नक्सली मृत्युंजय भुइयां और बबलू राम को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है. पूछताछ के क्रम में ही नक्सलियों ने पुलिस को बताया कि उनके द्वारा लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्चिया जंगल में जमीन के नीचे हथियार, गोलियां और अन्य सामान छुपा कर रखा गया है. नक्सलियों की निशानदेही पर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया. जहां से दो इंसास राइफल, एक 30 कार्बाइन राइफल, 170 गोलियां, नक्सलियों की वर्दी समेत कई अन्य सामग्री बरामद की गई.

जानकारी देते एसपी कुमार गौरव. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बरामद हथियारों की हो रही है जांच

इधर, गुरुवार को प्रेस वार्ता कर लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ के दौरान जो सूचना मिली उसी के आधार पर सर्च अभियान चलाया गया था. जिसमें हथियार और गोलियां बरामद की गई. उन्होंने बताया कि बरामद सभी हथियार रेगुलर हथियार हैं. बरामद हथियार के बट नंबर और अन्य पहचान के आधार पर इसकी छानबीन की जा रही है कि आखिर नक्सलियों तक उक्त हथियार कैसे पहुंचे.

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बरामद हथियार. (फोटो-ईटीवी भारत)

इन पुलिस पदाधिकारियों की भूमिका रही अहम

नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ के आधार पर हथियारों की बरामदगी में गारू थाना प्रभारी जयप्रकाश शर्मा, छिपादोहर थाना प्रभारी यकीन अंसारी, बारेसांड़ थाना प्रभारी शशि कुमार, महुआडांड़ थाना प्रभारी मनोज कुमार, सब इंस्पेक्टर विकाशेन्दु त्रिपाठी, जिला पुलिस और सैट के जवानों की भूमिका अहम रही.

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