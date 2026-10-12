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सुकमा के जंगलों में मिला नक्सलियों के हथियारों का जखीरा, 13 हथियार और 208 डेटोनेटर बरामद

नक्सलियों के हथियारों का जखीरा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सुकमा : जिले के दुर्गम जंगलों में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है.किस्टाराम थाना क्षेत्र के ग्राम पालाचलमा के पहाड़ी-जंगल इलाके में सर्चिंग अभियान के दौरान नक्सलियों के छिपाकर रखे गए डम्प का पता चला. संयुक्त टीम ने मौके से 13 हथियार, इंसास मैगजीन, 46 जिंदा कारतूस, 208 नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर सहित अन्य सामग्री बरामद की है. यह कार्रवाई आत्मसमर्पित नक्सलियों से प्राप्त महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी के आधार पर की गई.



पुलिस ने चलाया सर्च अभियान

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ नक्सलियों के हथियारों, गोला-बारूद एवं विस्फोटक सामग्री की तलाश के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नक्सल ऑप्स) रोहित शाह के मार्गदर्शन में 12 अक्टूबर को संयुक्त अभियान संचालित किया गया.