सुकमा के जंगलों में मिला नक्सलियों के हथियारों का जखीरा, 13 हथियार और 208 डेटोनेटर बरामद
सुकमा के जंगलों से पुलिस और डीआरजी की संयुक्त टीम ने नक्सलियों का डंप बरामद किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2026 at 7:19 PM IST
सुकमा : जिले के दुर्गम जंगलों में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है.किस्टाराम थाना क्षेत्र के ग्राम पालाचलमा के पहाड़ी-जंगल इलाके में सर्चिंग अभियान के दौरान नक्सलियों के छिपाकर रखे गए डम्प का पता चला. संयुक्त टीम ने मौके से 13 हथियार, इंसास मैगजीन, 46 जिंदा कारतूस, 208 नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर सहित अन्य सामग्री बरामद की है. यह कार्रवाई आत्मसमर्पित नक्सलियों से प्राप्त महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी के आधार पर की गई.
पुलिस ने चलाया सर्च अभियान
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ नक्सलियों के हथियारों, गोला-बारूद एवं विस्फोटक सामग्री की तलाश के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नक्सल ऑप्स) रोहित शाह के मार्गदर्शन में 12 अक्टूबर को संयुक्त अभियान संचालित किया गया.
डीआरजी एवं बस्तर टाइगर टीम की कार्रवाई
अभियान में जिला बल, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (डीआरजी) और बस्तर फाइटर्स की टीम शामिल रही. पालाचलमा के पहाड़ी-जंगल क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन और सघन सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को नक्सलियों का छिपाकर रखा गया डम्प मिला.इसके बाद मौके की तलाशी लेकर हथियारों, कारतूसों और विस्फोटक सामग्री को बरामद किया गया.
बरामद सामग्री में दो .303 रायफल, एक सिंगल शॉट हथियार, चार बीजीएल लांचर, तीन 12 बोर रायफल, दो भरमार और एक देशी कट्टा शामिल हैं.इसके अलावा इंसास मैगजीन तीन नग, जिनमें 26 जिंदा राउंड हैं.12 बोर के 20 जिंदा कारतूस भी मिले हैं. इस तरह कुल 46 जिंदा राउंड बरामद किए गए.सुरक्षा बलों को एक तीर बम, दो बीजीएल सेल और 208 नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर भी मिले हैं. इनके अलावा एक वायरलेस सेट, दो चार्जर, एक मैगजीन पाउच और हथियारों के खाली खोखे भी बरामद किए गए हैं - मनीष कंवर, एसडीओपी
नक्सल उन्मूलन अभियान रहेगा जारी
पुलिस के अनुसार, बरामद डम्प को सुरक्षित कब्जे में लेकर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है. जिले में नक्सलियों द्वारा पूर्व में छिपाकर रखी गई सामग्री का पता लगाने के लिए सर्चिंग और एरिया डोमिनेशन अभियान लगातार जारी हैं.सुकमा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में शांति, सुरक्षा और विकास का वातावरण मजबूत बनाए रखने के लिए नक्सल उन्मूलन अभियान आगे भी जारी रहेगा.
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