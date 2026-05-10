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दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन: नामी ब्रांड्स के नकली प्रोडक्ट्स का जखीरा बरामद, दो गिरफ्तार

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मोती नगर इलाके में नकली मोबाइल एक्सेसरीज की पैकिंग व ब्रांडिंग का अवैध कारोबार चल रहा है.

नकली प्रोडक्ट्स बेचने वाले दो गिरफ्तार
नकली प्रोडक्ट्स बेचने वाले दो गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 10, 2026 at 6:42 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक संगठित रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में प्रतिष्ठित ब्रांडों के नकली उत्पाद और पैकेजिंग सामग्री जब्त की है. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करोल बाग के रेगरपुरा में स्थित दो गोदामों व मोती नगर में पैकेजिंग बॉक्स बनाने वाली एक फैक्ट्री को सील किया है.

पुलिस को 7 अप्रैल को गुप्त सूचना मिली थी कि मोती नगर इलाके में नकली मोबाइल एक्सेसरीज की पैकिंग व ब्रांडिंग का अवैध कारोबार चल रहा है. इसके बाद डीसीपी (क्राइम ब्रांच) हर्ष इंदौरा के निर्देशन और एसीपी भगवती प्रसाद की देखरेख में इंस्पेक्टर पवन कुमार की एक विशेष टीम गठित की गई. छापेमारी के दौरान पुलिस ने 08 मशीनें बरामद कीं, जिनका उपयोग उत्पादों पर नकली ब्रांड नाम उकेरने और उनकी पैकिंग के लिए किया जाता था.

चीन से आयात व 'ड्यूटी-फ्री' का झांसा: जांच में यह सामने आया कि ये आरोपी बिना किसी लेबल वाले मोबाइल एक्सेसरीज को चीन से थोक में आयात करते थे. इसके बाद स्थानीय स्तर पर छपवाए गए नकली बॉक्स व मशीनों के जरिए उन पर नामी ब्रांड्स के लोगो अंकित किए जाते थे. ग्राहकों को लुभाने के लिए इन्हें अक्सर "ड्यूटी-फ्री" उत्पाद बताकर खुले बाजार में बेचा जाता था. छापेमारी के दौरान संबंधित कंपनियों के अधिकारियों ने भी पुष्टि की कि ये सभी उत्पाद फर्जी हैं.

गिरफ्तार आरोपियों का प्रोफाइल: इस मामले में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

1. भरत राम (25 वर्ष): राजस्थान का निवासी जो 2021 में दिल्ली आया था और अधिक मुनाफे के लालच में 2025 से इस अवैध धंधे में उतर गया.
2. गौतम कुमार (36 वर्ष): पूर्व में सूरत व ओडिशा में काम करने के बाद 2025 में दिल्ली आया. व्यापार में घाटा होने के बाद उसने नकली सामान बेचने का रास्ता चुना.
3. मालिक अमित: पैकेजिंग सामग्री सप्लाई करने वाले 'खाटू श्याम प्रिंटर्स' का मालिक अमित मिश्रा फिलहाल फरार है.

मामले की पुष्टि करते हुए डीसीपी (क्राइम ब्रांच) हर्ष इंदौरा ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ थाना क्राइम ब्रांच में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की विभिन्न धाराओं व कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करने वालों व जनता को धोखा देने वाले गिरोहों के खिलाफ पुलिस की सतर्कता व कार्रवाई जारी रहेगी. फरारा आरोपी को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा.

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