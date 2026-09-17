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सोलर प्लांट में केबल चोरी का खुलासा, चोर गिरोह समेत माल खरीदने वाला कबाड़ी गिरफ्तार

बलौदाबाजार के सोलर पावर प्लांट में चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Cable theft at solar plant solved
सोलर प्लांट में केबल चोरी का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2026 at 7:07 PM IST

5 Min Read
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बलौदाबाजार : सोलर पावर प्लांट को निशाना बनाकर लाखों रुपये की केबल वायर चोरी करने वाले एक अंतरजिला गिरोह का सिमगा पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में चोरी करने वाले तीन आरोपियों के साथ चोरी की केबल खरीदने वाले तिल्दा के एक कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया है.

आरोपियों के पास से लाखों का माल बरामद

आरोपियों के कब्जे और निशानदेही से करीब 1 लाख 32 हजार 700 रुपये कीमत का जला हुआ तांबा और केबल वायर, वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और चोरी के औजार बरामद किए गए हैं. मामले का खुलासा ASP कोमल सिन्हा ने किया. पुलिस के मुताबिक गिरोह ने सिमगा थाना क्षेत्र के चौरेंगा और चंदेरी स्थित दो सोलर पावर प्लांटों को निशाना बनाया था. दोनों घटनाओं में चोर फेंसिंग तार काटकर प्लांट के अंदर दाखिल हुए और बड़ी मात्रा में केबल वायर लेकर फरार हो गए थे.


पहला मामला

पहला मामला चौरेंगा स्थित हरे कृष्णा पावर प्लांट का है. प्लांट इंचार्ज लक्ष्मण प्रसाद शुक्ला की शिकायत पर थाना सिमगा में अपराध क्रमांक 355/2026 दर्ज किया गया था. अज्ञात आरोपियों ने प्लांट की बाउंड्री वॉल की फेंसिंग का तार काटकर अंदर प्रवेश किया और करीब 1500 मीटर इन्वर्टर केबल वायर चोरी कर लिया.

दूसरा मामला

ग्राम चंदेरी स्थित सूर्योदय वायर सोलर पावर प्लांट में हुई. यहां प्लांट मैनेजर दुर्गेश कुमार की शिकायत पर अपराध क्रमांक 381/2026 दर्ज किया गया.आरोपियों ने फेंसिंग काटकर प्लांट में प्रवेश किया और करीब 5000 मीटर डीसी केबल वायर चोरी कर लिया.

सोलर प्लांट में केबल चोरी का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई

लगातार हुई इन घटनाओं को पुलिस ने गंभीरता से लिया और आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की.इसी दौरान 15 सितंबर की रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चौरेंगा की ओर कुछ संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैग और औजार लेकर घूम रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी की और तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया.



पूछताछ में खुला सोलर प्लांट चोरी का राज

पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए तीनों आरोपियों से पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चौरेंगा और चंदेरी स्थित दोनों सोलर पावर प्लांटों में चोरी करने की बात स्वीकार की. पुलिस के अनुसार आरोपी पहले प्लांट की फेंसिंग काटकर अंदर दाखिल होते थे और फिर वहां लगी केबल वायर को काटकर अपने साथ ले जाते थे.चोरी के बाद केबल को जलाकर उसमें से तांबा अलग किया जाता था.इसके बाद इस तांबे को कबाड़ी के पास बेच दिया जाता था। यहीं से पुलिस की जांच तिल्दा तक पहुंची.



चोरी का माल खरीदने वाला कबाड़ी भी गिरफ्तार

आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने तिल्दा में दबिश दी.यहां से चोरी की केबल खरीदने के आरोप में हीरानंद आहूजा नाम के कबाड़ी को गिरफ्तार किया गया. पुलिस के अनुसार आरोपियों ने चोरी की केबल को जलाकर निकाला हुआ तांबा इसी कबाड़ी को बेचा था. पुलिस ने कबाड़ी के कब्जे से भी चोरी के माल से संबंधित सामग्री बरामद की. इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह के साथ-साथ चोरी का माल खपाने वाले नेटवर्क पर भी कार्रवाई की है.


गिरफ्तार आरोपियों के नाम

सिमगा पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.गिरफ्तार आरोपियों में— रामचंद देवांगन, डहरीलाल टंडन, बलरामप्रसाद मरावी, हीरानंद आहूजा कबाड़ी शामिल हैं.


एक आरोपी अभी भी फरार

पुलिस के अनुसार इस पूरे गिरोह में एक अन्य आरोपी भी शामिल है, जो फिलहाल फरार है. पुलिस टीम उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद गिरोह से जुड़ी अन्य वारदातों और सदस्यों के बारे में भी जानकारी सामने आ सकती है.

सोलर पावर प्लांटों में हुई चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सिमगा पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी.तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, रात्रि गश्त और मुखबिर तंत्र के आधार पर पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिली.मामले में चोरी करने वाले आरोपियों के साथ चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया गया है- कोमल सिन्हा, ASP



किन धाराओं में हुई कार्रवाई ?

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(4), 305(A), 317(2) और 3(5) के तहत कार्रवाई की है.आरोपियों को 16 सितंबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया की गई.

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