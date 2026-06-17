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158 CBSE स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती पर 19 जून को बड़ा फैसला, हजारों टीचरों की उम्मीदें कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक पर टिकीं

कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में सरकार शिक्षकों की नियुक्ति और स्कूल आवंटन को लेकर अंतिम नीति तय कर सकती है.

CBSE स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती
CBSE स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 9:12 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिक्षा जगत में पिछले कई महीनों से चर्चा का केंद्र बने 158 नए सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है. हजारों शिक्षकों की निगाहें 19 जून को होने वाली कैबिनेट सब-कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी हैं, जहां सरकार शिक्षकों की नियुक्ति और स्कूल आवंटन को लेकर अंतिम नीति तय कर सकती है.

लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति के बीच यह बैठक 6084 चयनित शिक्षकों के भविष्य को तय करने के साथ प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था की दिशा भी तय करेगी. प्रदेश सरकार ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से 158 स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया था.

इन स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट में प्रदेशभर से 9821 शिक्षकों ने भाग लिया, जिनमें से 6084 शिक्षक मेरिट सूची में स्थान बनाने में सफल रहे. शिक्षा विभाग ने मेरिट और विकल्पों के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया. इसके बाद से शिक्षक समुदाय लगातार अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहा है.

19 जून की बैठक पर टिकीं उम्मीदें

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में 19 जून को आयोजित होने वाली कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी मौजूद रहेंगे. माना जा रहा है कि बैठक में शिक्षकों की तैनाती के लिए मेरिट, विकल्प, वरिष्ठता या किसी मिश्रित व्यवस्था को लेकर अंतिम फैसला लिया जा सकता है.

सूत्रों के अनुसार, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नए सीबीएसई स्कूलों में चयनित शिक्षकों की तैनाती और वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों के संभावित तबादलों के बीच संतुलन बनाने की है. यही कारण है कि प्रक्रिया को अंतिम रूप देने से पहले सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है.

5623 पदों के लिए हुई थी चयन प्रक्रिया

प्रदेश के 158 सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में कुल 5623 शिक्षकों की आवश्यकता को देखते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला के माध्यम से स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया गया था. परीक्षा के बाद तैयार मेरिट सूची के आधार पर नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी थी, लेकिन प्रशासनिक और नीतिगत कारणों से मामला लंबित हो गया. अब शिक्षकों को उम्मीद है कि 19 जून की बैठक के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को हरी झंडी मिल जाएगी और लंबे समय से प्रतीक्षित स्कूल आवंटन का रास्ता साफ होगा.

मेरिट आधारित तैनाती की मांग तेज

सीबीएसई शिक्षक संघ ने सरकार से पहले से घोषित मेरिट आधारित प्रक्रिया को ही लागू करने की मांग दोहराई है. संघ का कहना है कि जब स्क्रीनिंग परीक्षा पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई और मेरिट सूची जारी हो चुकी है, तो नियुक्तियां भी उसी आधार पर की जानी चाहिए. संघ के प्रतिनिधियों का मानना है कि मेरिट आधारित चयन से न केवल पारदर्शिता बनी रहेगी, बल्कि शिक्षकों का मनोबल भी बढ़ेगा. उन्होंने सरकार से लंबित प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की अपील की है ताकि नए शैक्षणिक सत्र में स्कूलों को पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हो सकें.

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