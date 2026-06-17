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158 CBSE स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती पर 19 जून को बड़ा फैसला, हजारों टीचरों की उम्मीदें कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक पर टिकीं

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिक्षा जगत में पिछले कई महीनों से चर्चा का केंद्र बने 158 नए सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है. हजारों शिक्षकों की निगाहें 19 जून को होने वाली कैबिनेट सब-कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी हैं, जहां सरकार शिक्षकों की नियुक्ति और स्कूल आवंटन को लेकर अंतिम नीति तय कर सकती है.

लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति के बीच यह बैठक 6084 चयनित शिक्षकों के भविष्य को तय करने के साथ प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था की दिशा भी तय करेगी. प्रदेश सरकार ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से 158 स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया था.

इन स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट में प्रदेशभर से 9821 शिक्षकों ने भाग लिया, जिनमें से 6084 शिक्षक मेरिट सूची में स्थान बनाने में सफल रहे. शिक्षा विभाग ने मेरिट और विकल्पों के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया. इसके बाद से शिक्षक समुदाय लगातार अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहा है.

19 जून की बैठक पर टिकीं उम्मीदें

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में 19 जून को आयोजित होने वाली कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी मौजूद रहेंगे. माना जा रहा है कि बैठक में शिक्षकों की तैनाती के लिए मेरिट, विकल्प, वरिष्ठता या किसी मिश्रित व्यवस्था को लेकर अंतिम फैसला लिया जा सकता है.

सूत्रों के अनुसार, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नए सीबीएसई स्कूलों में चयनित शिक्षकों की तैनाती और वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों के संभावित तबादलों के बीच संतुलन बनाने की है. यही कारण है कि प्रक्रिया को अंतिम रूप देने से पहले सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है.