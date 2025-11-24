ETV Bharat / state

भूमि आवंटन नीति के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन, प्रस्तावों पर अपनी अनुशंसा देगी कमेटी

जयपुर: राजस्थान भूमि आवंटन नीति 2025 के लिए सरकार ने सोमवार को कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर दिया है. मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसके आदेश जारी किए हैं. नगरीय विकास विभाग को कमेटी का प्रशासनिक विभाग बनाया गया है. मंत्रिमंडलीय सचिवालय के शासन सचिव डॉ. जोगाराम की ओर से जारी आदेश के अनुसार कमेटी में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, मदन दिलावर, अविनाश गहलोत, हेमंत मीना और मंत्री झाबर सिंह खर्रा को सदस्य बनाया गया है, जबकि नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव कमेटी के सचिव होंगे.

प्रदेश भर से सरकार के पास भूमि आवंटन के लिए आवेदन आए हुए हैं. इसमें समिति भूमि आवंटन के मामलों में छूट, शिथिलता देने के साथ ही प्रस्ताव का परीक्षण करके अपनी अनुशंसा रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को देगी और उसके बाद ही सरकार भूमि आवंटन को लेकर फैसला लेगी. नई भूमि आवंटन के प्रस्तावों पर विचार करने और उनका परीक्षण करने के लिए जल्द ही कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई जा सकती है.