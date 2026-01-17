ETV Bharat / state

हिमाचल में जल्द होगा कैबिनेट में फेरबदल, CM सुक्खू ने लगाई मुहर

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट में बड़ा बदलाव हो सकता है.

CABINET RESHUFFLE IN HIMACHAL
हिमाचल में जल्द होगा कैबिनेट में फेरबदल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 9:37 PM IST

Updated : January 17, 2026 at 10:46 PM IST

शिमला: दिल्ली से लौटते ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है. राजधानी शिमला के सियासी गलियारों में चर्चाएं उस वक्त तेज हो गईं, जब मुख्यमंत्री ने यह संकेत दिया कि प्रदेश मंत्रिमंडल में जल्द ही फेरबदल होगा. यह बयान ऐसे समय आया है, जब मुख्यमंत्री दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर चुके हैं. इस मुलाकात को महज औपचारिक नहीं, बल्कि अहम राजनीतिक संदेशों से जोड़कर देखा जा रहा है.

हिमाचल में जल्द होगा कैबिनेट में फेरबदल (ETV BHARAT)

शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ शब्दों में कहा कि आने वाले समय में मंत्रिमंडल में रिशफल की जाएगी. उन्होंने यह भी संकेत दिए कि सरकार कई नई योजनाओं के साथ जनता के सामने आएगी. मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और यह कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

खड़गे से मुलाकात के मायने

मुख्यमंत्री सुक्खू की दिल्ली यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बैठक में संगठन और सरकार के बीच समन्वय, मंत्रियों के प्रदर्शन और आगामी रणनीति पर चर्चा हुई होगी. इसी बैठक के बाद कैबिनेट फेरबदल के संकेत मिलने से इन अटकलों को और बल मिला है.

IAS-IPS अफसरों को लेकर बयानबाजी

हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बाहरी राज्यों से आए IAS और IPS अधिकारियों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बयान देकर कहा था कि बाहरी राज्यों के अधिकारी शासक बनने की कोशिश न करें. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गरमा गया. वहीं दूसरी ओर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री ने इन अधिकारियों का बचाव करते हुए कहा कि बाहरी राज्यों के अधिकारी प्रदेश में बेहतर काम कर रहे हैं.

CM की गैरमौजूदगी में बढ़ा विवाद

यह पूरा विवाद उस समय सामने आया, जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर थे. मंत्रियों के बीच चल रही इस बयानबाजी ने सरकार की अंदरूनी एकता को लेकर सवाल खड़े कर दिए. अब मुख्यमंत्री के शिमला लौटते ही कैबिनेट रिशफल की बात सामने आने से यह माना जा रहा है कि सरकार भीतर चल रहे असंतोष को शांत करने की कोशिश कर सकती है.

दिल्ली में वित्त मंत्री से इन मुद्दों पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री से भी मुलाकात की. उन्होंने 16वें वित्त आयोग की RDG को अगले पांच वर्षों तक समान रूप से जारी रखने का मुद्दा उठाया. मुख्यमंत्री ने बताया कि 15वें वित्त आयोग के दौरान हिमाचल को करीब 40 हजार करोड़ रुपये की RDG मिली थी. वर्ष 2020-21 में जयराम सरकार के समय 11 हजार करोड़ रुपये मिले थे, लेकिन इसके बाद लगातार इसमें गिरावट आई.

मुख्यमंत्री के अनुसार वर्ष 2022-23 में RDG घटकर 10 हजार करोड़, 2023-24 में 9 हजार करोड़, 2024-25 में 6 हजार करोड़ और वर्ष 2025-26 में यह राशि मात्र 3200 करोड़ रह गई. यानी पिछली बार की तुलना में भी लगभग 3000 करोड़ रुपये कम मिले हैं. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद राज्य सरकार ने जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी.

GST से हिमाचल को भारी नुकसान

मुख्यमंत्री सुक्खू ने GST को लेकर भी केंद्र सरकार के सामने चिंता जताई. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश को वैट और एक्साइज के जरिए करीब 4 हजार करोड़ रुपये मिलते थे. GST लागू होने के बाद यह आय काफी घट गई और बद्दी क्षेत्र से केवल करीब 150 करोड़ रुपये रह गई. हालांकि केंद्र सरकार ने GST कंपेंसेशन दिया, जो जून 2023 में समाप्त हो गया. मुख्यमंत्री ने बताया कि अब GST में रेशनलाइजेशन के तहत सीमेंट उद्योग पर टैक्स 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. इससे प्रदेश को और नुकसान होगा. उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे कंज्यूमर बेस्ड स्टेट को आने वाले वर्षों में GST से कोई बड़ा लाभ नहीं मिलने वाला है. यह मुद्दा भी वित्त मंत्री के सामने मजबूती से उठाया गया है.

डिजास्टर पैरामीटर और OPS पर बात

मुख्यमंत्री ने डिजास्टर पैरामीटर में बदलाव की मांग भी रखी. इसके अलावा OPS को लेकर केंद्र सरकार की आपत्तियों पर भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि OPS के कारण केंद्र से मिलने वाली 1600 करोड़ रुपये की बॉरोइंग कम हुई है, लेकिन सरकार ने इसके बावजूद कर्मचारियों के हितों की रक्षा की है.

