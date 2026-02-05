ETV Bharat / state

दुर्ग में जुटेंगे 17 जिलों के कलेक्टर समेत कैबिनेट मंत्री, विकास प्राधिकरण बैठक में लेंगे हिस्सा, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

दु्र्ग में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी.जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है.

CABINET MINISTERS COLLECTORS MEET
दुर्ग में जुटेंगे 17 जिलों के कलेक्टर समेत कैबिनेट मंत्री (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 5, 2026 at 7:15 PM IST

2 Min Read
दुर्ग : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक पीडब्ल्यूडी सभागार में शुक्रवार को आयोजित की जाएगी. इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बतौर अध्यक्ष शामिल होंगे. प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भी बैठक में हिस्सा लेंगे. इसके अलावा प्रदेश के समस्त कैबिनेट मंत्री, सभी सांसद, नेता प्रतिपक्ष, 36 विधायक, सभी जिला पंचायत अध्यक्ष, राज्य शासन के सचिव और 17 जिलों के कलेक्टरों की उपस्थिति प्रस्तावित है.

बैठक को लेकर यातायात व्यवस्था बदली

बैठक को देखते हुए शहर में वीवीआईपी और वीआईपी मूवमेंट बढ़ने की संभावना है, जिसके मद्देनजर विशेष यातायात डायवर्सन प्लान लागू किया गया है. सुरक्षा कारणों से शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है. पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके. एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और सांसदों के दुर्ग में रहने के कारण यह एक बड़ी बैठक होगी.

दुर्ग में जुटेंगे 17 जिलों के कलेक्टर समेत कैबिनेट मंत्री (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बैठक को ध्यान में रखते हुए तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है और यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए डायवर्जन मार्ग तय किए गए हैं.आम नागरिकों को असुविधा न हो, इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है और सुबह से ही शहर के इलाकों में चेकिंग की जा रही है- विजय अग्रवाल,एसएसपी

एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि बैठक सुबह 10 से 11 बजे के बीच शुरू होने की संभावना है. एसएसपी ने नागरिकों से अपील की है कि वे डायवर्जन मार्गों, बस पार्किंग व्यवस्था और पुलिस के निर्देशों का पालन करें साथ ही अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित मार्गों का उपयोग न करें.

TAGGED:

SECURITY ARRANGEMENTS TIGHTENED
विकास प्राधिकरण बैठक
विष्णुदेव साय
COLLECTORS MEETING
CABINET MINISTERS COLLECTORS MEET

संपादक की पसंद

