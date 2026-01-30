ETV Bharat / state

मंत्री यादविंद्र गोमा ने क्यों दिया मंडी DC के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस? बताई इसकी वजह

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार में खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है. गोमा ने बताया कि वे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के जिलास्तरीय कार्यक्रम के लिए मंडी पहुंचे थे. वे एक दिन पहले 25 जनवरी की शाम मंडी पहुंचे, तो प्रोटोकॉल के मुताबिक DC मंडी वहां मौजूद नहीं थे, जबकि DC को पहले से ही उनके आने की जानकारी थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि उपायुक्त के मौके पर न आने की वजह से अपनी समस्या लेकर आए फरियादियों को परेशानी झेलनी पड़ी.