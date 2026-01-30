ETV Bharat / state

मंत्री यादविंद्र गोमा ने क्यों दिया मंडी DC के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस? बताई इसकी वजह

खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा मंडी डीसी के न आने से जनता को हुई परेशानी. मुझे नहीं आवभगत की जरूरत.

खेल मंत्री यादविंद्र गोमा
खेल मंत्री यादविंद्र गोमा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 8:48 PM IST

2 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार में खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है. गोमा ने बताया कि वे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के जिलास्तरीय कार्यक्रम के लिए मंडी पहुंचे थे. वे एक दिन पहले 25 जनवरी की शाम मंडी पहुंचे, तो प्रोटोकॉल के मुताबिक DC मंडी वहां मौजूद नहीं थे, जबकि DC को पहले से ही उनके आने की जानकारी थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि उपायुक्त के मौके पर न आने की वजह से अपनी समस्या लेकर आए फरियादियों को परेशानी झेलनी पड़ी.

मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा, 'उन्हें किसी तरह की आवभगत की जरूरत नहीं थी, लेकिन DC के न होने से लोगों में खासा रोष देखा गया. उन्होंने जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रिविलेज मोशन लाया. राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के लिए तय प्रोटोकॉल है, जिसका हर अधिकारी को पालन करना चाहिए'.

कैबिनेट मंत्री यादविंद्र गोमा (ETV Bharat)

बता दें कि मंडी में गणतंत्र दिवस समारोह पर तय प्रोटोकल का पालन न करने पर आयुष, खेल और विधि मंत्री यादविंद्र गोमा ने उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन के विरुद्ध विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस सौंपा है. खेल मंत्री का आरोप है कि 25 जनवरी को मंडी आगमन के दौरान उपायुक्त न तो उपस्थित थे और न ही कोई पूर्व सूचना या वैकल्पिक व्यवस्था की गई. मंत्री ने इसे स्थापित सरकारी प्रोटोकॉल का उल्लंघन और मंत्री पद की गरिमा के प्रतिकूल बताया है. उन्होंने इस पूरे मामले में विधानसभा अध्यक्ष से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

