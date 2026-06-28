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रायबरेली में कैबिनेट मंत्री पर JCB से पुष्प वर्षा कर स्वागत; बोले- "सपा की घबराहट है, दुष्प्रचार कर रहे हैं"

रायबरेली में कैबिनेट मंत्री का स्वागत ( Photo credit: ETV Bharat )

रायबरेली : प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डा. मनोज कुमार पांडे रविवार को ऊंचाहार विधानसभा के बाबूगंज कस्बे में एक जन सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उनका जोरदार स्वागत हुआ. कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेसीबी पर खड़े होकर उन पर पुष्प वर्षा की और उनका अभिनंदन किया. कार्यक्रम के दौरान आयोजक ने कैबिनेट मंत्री का लड्डुओं से तुलादान किया. कैबिनेट मंत्री डा. मनोज कुमार पांडे का बयान (Video credit: ETV Bharat)



सपा के एक बयान के सवाल पर उन्होंने आरोप लगाया कि यह उनकी घबराहट का नतीजा है. वह जनता में दुष्प्रचार कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी को उस समय सोचना चाहिए था, जब उनकी सरकार में भर्तियों के समय उन्होंने अति पिछड़ों के साथ कितना अन्याय किया.