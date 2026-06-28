रायबरेली में कैबिनेट मंत्री पर JCB से पुष्प वर्षा कर स्वागत; बोले- "सपा की घबराहट है, दुष्प्रचार कर रहे हैं"
कैबिनेट मंत्री डा. मनोज कुमार पांडे रविवार को एक जन सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 10:56 PM IST
रायबरेली : प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डा. मनोज कुमार पांडे रविवार को ऊंचाहार विधानसभा के बाबूगंज कस्बे में एक जन सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उनका जोरदार स्वागत हुआ. कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेसीबी पर खड़े होकर उन पर पुष्प वर्षा की और उनका अभिनंदन किया. कार्यक्रम के दौरान आयोजक ने कैबिनेट मंत्री का लड्डुओं से तुलादान किया.
सपा के एक बयान के सवाल पर उन्होंने आरोप लगाया कि यह उनकी घबराहट का नतीजा है. वह जनता में दुष्प्रचार कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी को उस समय सोचना चाहिए था, जब उनकी सरकार में भर्तियों के समय उन्होंने अति पिछड़ों के साथ कितना अन्याय किया.
उन्होंने कहा कि उनके बच्चे गेहूं व चावल बेचकर पढ़ाते हैं, उन्हें अधिकारों से वंचित कर दिया गया. उन्होंने कहा कि आज देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन पर सबका साथ सबका विश्वास के नारे पर काम कर रही है, उसके साथ खड़ी है तो सत्ता से बाहर रह रहे लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है लेकिन, जनता उनके बहकने में नहीं आएगी.
उन्होंने कहा कि जनता आज देख रही है कि उन्हें कौन अधिकार दे रहा है, कौन उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न कर रहा है. देश व राष्ट्र की बात वह सनातनियों की बात करता है, आज ऐसे लोगों का सम्मान सुरक्षित है. बहू-बेटियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है. आधी आबादी के सम्मान की बात हम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जनता कभी सत्ता में आने नहीं देगी.
उन्होंने कहा कि यहां पर यह सब माताएं बहनें बैठी हैं. यह सीता मैया की पूजा करती हैं. गंगा मैया की पूजा करती हैं. लोकतंत्र में जनता तय करती है. उन्होंने कहा कि जनता ने मनोज पांडे को आशीर्वाद दिया है, यही तय करेगी, क्या सही है गलत है. उस व्यक्ति पर कोई चर्चा और टिप्पणी करना बेकार है जिसे जनता ने नकार दिया हो. उन्होंने यह भी कहा कि आज जिस तरह ऊंचाहार विधानसभा में उनको बनाने, बचाने और आगे बढ़ाने वाले लोगों ने जिस तरह से उनका स्वागत सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा, उसके लिये वह अपनी जनता का धन्यवाद करते हैं.
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