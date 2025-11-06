कांग्रेस के वोट चोरी मुद्दे पर मंत्री सारंग का पलटवार, बोले- गांधी परिवार ने हर समय की वोट चोरी
कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, राहुल गांधी हर दो-तीन महीने में बिना तथ्यों के नया प्रोपेगेंडा तैयार करने में हो गए हैं माहिर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 5:43 PM IST
भोपाल: कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बिना किसी तथ्य के राहुल गांधी को मुद्दा थमा देता है. न उन्हें पूरी जानकारी होती है, न वे सच्चाई जानते हैं, फिर भी जनता को गुमराह करते हैं. ये कहना है कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का. उन्होंने गुरुवार को कांग्रेस के वोट चोरी मामले में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ना चुनाव आयोग में शिकायत करते हैं, ना कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं होता.
नेहरू जी ने की थी पहली वोट चोरी
विश्वास सारंग ने राहुल गांधी के परिवार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, “राहुल गांधी के परिवार ने हर समय वोट चोरी की है. जब नेहरू जी ही वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने थे, तो राहुल गांधी को लगता है कि वही परंपरा आज भी चल रही है. लेकिन अब ऐसा नहीं है.” मंत्री सारंग ने कहा कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर राहुल गांधी देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं. राहुल गांधी हर दो-तीन महीने में बिना तथ्यों के नया प्रोपेगेंडा तैयार करने में माहिर हो गए हैं.
प्रशिक्षण से पहले खुद प्रशिक्षण लें राहुल गांधी
राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पर कटाक्ष करते हुए मंत्री सारंग ने कहा, “राहुल गांधी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन प्रशिक्षण देने से पहले वह खुद प्रशिक्षण ले लें. जो खुद घोर अनुशासनहीन हो, वह दूसरों को क्या सिखाएगा?” उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की नकल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन “नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है. कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं को ही प्रशिक्षण की जरूरत है. नकल से संगठन नहीं खड़े होते, न राजनीति में हैसियत बनती है.”
कांग्रेस का काम है समाज में फूट डालना
मंत्री सारंग ने आगे कहा, कांग्रेस समाज में प्रोपेगेंडा फैलाने और सेंसेशन बनाने में लगी है. जाति को जाति और धर्म को धर्म से लड़ाने की नीति कांग्रेस की पहचान बन गई है. अंग्रेजों की ‘फूट डालो और राज करो’ नीति आज भी कांग्रेस अपनाए हुए है. मंत्री सारंग ने कहा, अभी तो प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई और कांग्रेस ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है. यह कांग्रेस की हारी हुई मानसिकता का परिचय है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हर पार्टी को प्रक्रिया में शामिल कर रहा है, इसलिए कांग्रेस को भी इसमें भाग लेना चाहिए, न कि निराधार आरोप लगाना.
हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने आज बिहार चुनाव में पूर्णिया की जनसभा में एक बार फिर साफ़ शब्दों में कहा है कि मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 चोरी किया गया था।— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) November 6, 2025
भाजपा ने कांग्रेस पार्टी को जनता के वोट से नहीं बल्कि वोट चोरी के माध्यम से हराया है।
इसलिए मेरा मध्य प्रदेश के… pic.twitter.com/vIbmwcjW7r
भाजपा ने कांग्रेस को जनता के वोट से नहीं बल्कि वोट चोरी के माध्यम से हराया है- कमलनाथ
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में पूर्णिया की जनसभा में एक बार फिर साफ़ शब्दों में कहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 चोरी किया गया था. भाजपा ने कांग्रेस पार्टी को जनता के वोट से नहीं बल्कि वोट चोरी के माध्यम से हराया है.