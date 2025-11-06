ETV Bharat / state

कांग्रेस के वोट चोरी मुद्दे पर मंत्री सारंग का पलटवार, बोले- गांधी परिवार ने हर समय की वोट चोरी

भोपाल: कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बिना किसी तथ्य के राहुल गांधी को मुद्दा थमा देता है. न उन्हें पूरी जानकारी होती है, न वे सच्चाई जानते हैं, फिर भी जनता को गुमराह करते हैं. ये कहना है कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का. उन्होंने गुरुवार को कांग्रेस के वोट चोरी मामले में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ना चुनाव आयोग में शिकायत करते हैं, ना कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं होता.

नेहरू जी ने की थी पहली वोट चोरी

विश्वास सारंग ने राहुल गांधी के परिवार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, “राहुल गांधी के परिवार ने हर समय वोट चोरी की है. जब नेहरू जी ही वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने थे, तो राहुल गांधी को लगता है कि वही परंपरा आज भी चल रही है. लेकिन अब ऐसा नहीं है.” मंत्री सारंग ने कहा कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर राहुल गांधी देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं. राहुल गांधी हर दो-तीन महीने में बिना तथ्यों के नया प्रोपेगेंडा तैयार करने में माहिर हो गए हैं.

प्रशिक्षण से पहले खुद प्रशिक्षण लें राहुल गांधी

राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पर कटाक्ष करते हुए मंत्री सारंग ने कहा, “राहुल गांधी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन प्रशिक्षण देने से पहले वह खुद प्रशिक्षण ले लें. जो खुद घोर अनुशासनहीन हो, वह दूसरों को क्या सिखाएगा?” उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की नकल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन “नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है. कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं को ही प्रशिक्षण की जरूरत है. नकल से संगठन नहीं खड़े होते, न राजनीति में हैसियत बनती है.”