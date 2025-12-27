ETV Bharat / state

"हरियाणा में भ्रष्टाचार करने वाले ठेकेदार होंगे ब्लैक लिस्टेड", कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की सख्त चेतावनी

रेवाड़ी : हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भ्रष्टाचार करने वाले ठेकेदारों को कड़ी चेतावनी जारी की है. रेवाड़ी जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन शहरी स्थानीय निकाय और नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने ठेकेदारों को ये चेतावनी दी है.

ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा : जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन शहरी स्थानीय निकाय और नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने बैठक के दौरान कहा कि भ्रष्टाचार को हरियाणा की बीजेपी सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी. नगर परिषद द्वारा तीन दर्जन से भी अधिक सीसी रोड बनाने के बाद अधिकांश सीसी रोड से रोडिया निकलने के सवाल पर निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा निर्माण के तुरंत बाद रोड़ीया निकलने का मामला गंभीर है और भ्रष्टाचार करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा.

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की सख्त चेतावनी (Etv Bharat)

कांग्रेस पर निशाना : कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा उन्होंने कहा कि कांग्रेस गैर जिम्मेदाराना आचरण करती है और लोगों को भ्रमित करने का काम करती है. कांग्रेस हरियाणा की बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी लेकिन कांग्रेसियों को पता ही नहीं था कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव लाए क्यों है. जब जवाब देने लगे तो कांग्रेसी विधानसभा से भाग खड़े हुए.