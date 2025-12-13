ETV Bharat / state

फरीदाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, ईवीएम को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा हमला, बोले-“कांग्रेस चुनाव जीते तो ईवीएम ठीक, भाजपा जीते तो खराब”

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद में विकास कार्यों का शुभारंभ किया. साथ ही ईवीएम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा.

फरीदाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 13, 2025 at 4:46 PM IST

फरीदाबाद: फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के वार्ड मोहल्ला में शनिवार को कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पहुंचे. यहां उन्होंने करीब एक करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन और आईएमसी सड़कों के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया. इस मौके पर स्थानीय लोगों ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया और क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के लिए आभार जताया.

सामुदायिक भवन से लोगों को मिलेगी सुविधा:इस दौरान मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा, “सामुदायिक भवन के निर्माण से क्षेत्रवासियों को शादी-विवाह, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन में बड़ी सुविधा मिलेगी. अब लोगों को ऐसे कार्यक्रमों के लिए दूर-दराज के इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा. सरकार का उद्देश्य हर वार्ड में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है.”

बराही तालाब के सौंदर्यीकरण की घोषणा:विपुल गोयल ने क्षेत्रवासियों को एक और बड़ी सौगात देते हुए कहा, “करीब 65 करोड़ रुपये की लागत से बराही तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा. इस परियोजना से क्षेत्र में हरियाली बढ़ेगी और लोगों को एक बेहतर सार्वजनिक स्थान मिलेगा.”

ईवीएम को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा हमला (ETV Bharat)

सुरक्षा व्यवस्था को राजनीतिक मुद्दा न बनाएं:कैबिनेट मंत्री ने कहा, “सुरक्षा व्यवस्था को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. पुलिस पूरी जांच और खुफिया इनपुट के आधार पर ही सुरक्षा प्रदान करती है. जिन्हें वास्तव में खतरा होता है, उन्हें सुरक्षा दी जाती है, जबकि सुरक्षा की आड़ में दबाव बनाने वालों से पुलिस सुरक्षा वापस ले लेती है.”

थार और बुलेट विवाद पर प्रतिक्रिया:थार और बुलेट से जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए विपुल गोयल ने कहा, “सुरक्षा देना या हटाना पूरी तरह पुलिस का अधिकार क्षेत्र है. वर्तमान में भी करीब 200 ऐसे लोगों को सुरक्षा दी जा रही है, जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं हैं, बल्कि जिन्हें वास्तव में सुरक्षा की आवश्यकता है.”

ईवीएम को लेकर कांग्रेस पर हमला:मंत्री विपुल गोयल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, “जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सीट जीतती है, तब ईवीएम ठीक होती है, लेकिन जब भाजपा जीतती है तो ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं. यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, जिसे अब जनता अच्छी तरह समझ चुकी है.”

कांग्रेस के पास विकास का विजन नहीं:कैबिनेट मंत्री ने कहा, “देश को आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट सोच और मजबूत विजन की जरूरत होती है, जो कांग्रेस के पास नहीं है. भाजपा ने विकास, सुरक्षा और सुशासन के मुद्दों पर काम किया है और आगे भी करती रहेगी.”

अवैध निर्माण पर सरकार सख्त: अवैध निर्माणों को लेकर विपुल गोयल ने कहा, “सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाया है. अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा. कानून के दायरे में रहकर ही विकास कार्य किए जाएंगे.”

