फरीदाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, ईवीएम को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा हमला, बोले-“कांग्रेस चुनाव जीते तो ईवीएम ठीक, भाजपा जीते तो खराब”

फरीदाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के वार्ड मोहल्ला में शनिवार को कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पहुंचे. यहां उन्होंने करीब एक करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन और आईएमसी सड़कों के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया. इस मौके पर स्थानीय लोगों ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया और क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के लिए आभार जताया. सामुदायिक भवन से लोगों को मिलेगी सुविधा:इस दौरान मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा, “सामुदायिक भवन के निर्माण से क्षेत्रवासियों को शादी-विवाह, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन में बड़ी सुविधा मिलेगी. अब लोगों को ऐसे कार्यक्रमों के लिए दूर-दराज के इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा. सरकार का उद्देश्य हर वार्ड में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है.” बराही तालाब के सौंदर्यीकरण की घोषणा:विपुल गोयल ने क्षेत्रवासियों को एक और बड़ी सौगात देते हुए कहा, “करीब 65 करोड़ रुपये की लागत से बराही तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा. इस परियोजना से क्षेत्र में हरियाली बढ़ेगी और लोगों को एक बेहतर सार्वजनिक स्थान मिलेगा.” ईवीएम को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा हमला (ETV Bharat) सुरक्षा व्यवस्था को राजनीतिक मुद्दा न बनाएं:कैबिनेट मंत्री ने कहा, “सुरक्षा व्यवस्था को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. पुलिस पूरी जांच और खुफिया इनपुट के आधार पर ही सुरक्षा प्रदान करती है. जिन्हें वास्तव में खतरा होता है, उन्हें सुरक्षा दी जाती है, जबकि सुरक्षा की आड़ में दबाव बनाने वालों से पुलिस सुरक्षा वापस ले लेती है.”