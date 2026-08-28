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गुरुग्राम और फरीदाबाद में जलभराव की समस्या पर कैबिनेट मंत्री बोले- 'हमने बहुत काम किया, आगे और ज्यादा सुधार आएगा'

फरीदाबादः हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल शुक्रवार को फरीदाबाद में थे. इस दौरान उन्होंने फरीदाबाद और गुरुग्राम शहर में हुए जलभराव के पैदा हुए हालात पर अपनी सफाई दी. इस दौरान हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के रवैये पर तीखा हमला बोला.

'जलभराव को लेकर हमने बहुत काम किया है, आगे और सुधार आएगा': विपुल गोयल ने मीडिया से बात करते हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद में जलभराव की समस्या को काफी हद तक निबटाने की बात कही. उन्होंने कहा कि "जलभराव को लेकर हमने बहुत काम किया है. आगे स्थिति में और ज्यादा सुधार आएगा." वहीं जलभराव के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि "गुरुग्राम में 200 एमएम बारिश के बाद भी प्रशासन ने कुछ ही घंटों में पानी निकाल दिया था. सरकार का पूरा प्रयास है कि आगे जनता को जलभराव का सामना न करना पड़े और नगर निगम स्थिति से पूरी तरह निपटने में सक्षम है."