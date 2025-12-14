फरीदाबाद को प्रदूषण से मिलेगी निजात, नगर निगम को मिले एंटी स्मॉग गन और पानी के टैंकर
फरीदाबाद में प्रदूषण के कारण AQI लेवल काफी बढ़ा हुआ है. प्रदूषण नियंत्रण में काम आने वाले कई उपकरणों को मंत्री ने निगम को सौंपा.
Published : December 14, 2025 at 5:21 PM IST
फरीदाबादः बढ़ते AQI लेवल की रोक थाम के लिए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के लोगों को दी बड़ी सौगात दी है. कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद नगर निगम को रविवार को 8 एंटी स्मॉग गन और 10 पानी के टैंकर सहित कई अन्य मशीनों की सौगात दी है.
आम लोग प्रदूषण रोकने में सरकार का साथ देंः मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि "बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ये सभी चीजें फरीदाबाद के लिए काफी जरूरी हो गई थी. इन मशीनों की मदद से फरीदाबाद का AQI लेवल नीचे आयेगा और लोग स्वच्छ हवा में सांस ले पाएंगे." इसके अलावा मंत्री विपुल गोयल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि "वे भी पॉल्यूशन की रोकथाम में प्रशासन और सरकार का साथ दें. अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी प्रदूषण को लेकर लापरवाही बरतेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति प्रदूषण को बढ़ावा देने का कार्य करेगा तो उसे पर सख्त कार्रवाई की जाएगी."
फरीदाबाद में प्रदूषण खतरनाक लेवल परः गौरतलब है कि इन दिनों दिल्ली एनसीआर समेत फरीदाबाद में हवा जहरीली हो गई है. प्रदूषण का लेवल काफी खतरनाक जोन में पहुंच चुका है. यही वजह है कि प्रशासन और सरकार द्वारा पॉल्यूशन दूर करने के लिए अपने-अपने स्तर से काम किया जा रहा है. यही वजह है कि इलाके में ग्रेप थ्री भी लागू कर दिया गया है. प्रशासन द्वारा लगातार पॉल्यूशन फैलाने वाले और कूड़ा जलाने वालों पर एक्शन भी लिया जा रहा है. लेकिन इसके बावजूद भी प्रदूषण में कमी देखने को नहीं मिल रही है.