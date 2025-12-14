ETV Bharat / state

फरीदाबाद को प्रदूषण से मिलेगी निजात, नगर निगम को मिले एंटी स्मॉग गन और पानी के टैंकर

फरीदाबादः बढ़ते AQI लेवल की रोक थाम के लिए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के लोगों को दी बड़ी सौगात दी है. कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद नगर निगम को रविवार को 8 एंटी स्मॉग गन और 10 पानी के टैंकर सहित कई अन्य मशीनों की सौगात दी है.

आम लोग प्रदूषण रोकने में सरकार का साथ देंः मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि "बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ये सभी चीजें फरीदाबाद के लिए काफी जरूरी हो गई थी. इन मशीनों की मदद से फरीदाबाद का AQI लेवल नीचे आयेगा और लोग स्वच्छ हवा में सांस ले पाएंगे." इसके अलावा मंत्री विपुल गोयल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि "वे भी पॉल्यूशन की रोकथाम में प्रशासन और सरकार का साथ दें. अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी प्रदूषण को लेकर लापरवाही बरतेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति प्रदूषण को बढ़ावा देने का कार्य करेगा तो उसे पर सख्त कार्रवाई की जाएगी."