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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले मंत्री विक्रमादित्य, "अभी तो पहली विकेट गिरी है, युवाओं को अभी और संघर्ष करना है"

विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "जिस दिन पेपर लीक की घटनाएं सामने आईं, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और कई छात्र हताशा के कारण गंभीर कदम उठाने को मजबूर हुए, उसी समय शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए था. यदि ऐसा नहीं होता तो प्रधानमंत्री को उन्हें तत्काल पद से हटा देना चाहिए था. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देर से लिया गया फैसला है, लेकिन इसका स्वागत किया जाना चाहिए. इसे अंतिम उपलब्धि नहीं माना जा सकता. शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की लड़ाई अभी बाकी है".

शिमला: नीट पेपर लीक के खिलाफ देशभर में चल रहे छात्र आंदोलन के बाद आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. वहीं, प्रधान के इस्तीफे को हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसे देशभर के युवाओं के लंबे संघर्ष की जीत बताते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला.

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह इस्तीफा स्वागत योग्य जरूर है, लेकिन बहुत पहले हो जाना चाहिए था. इसे अंत नहीं, बल्कि पहला कदम माना जाना चाहिए. युवाओं ने दलगत राजनीति, जाति और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर न्याय की मांग की और उसी दबाव का परिणाम यह इस्तीफा है".

देश के युवाओं से अपील करते हुए कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य ने कहा वे अपने अधिकारों और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखें, क्योंकि यह लड़ाई केवल एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र में सुधार सुनिश्चित करने की है.

विचारधारा से जुड़े लोगों महत्वपूर्ण पद

पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा ने आरोप लगाया कि देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में एक ही विचारधारा से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया जा रहा है, जिससे शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता और गुणवत्ता प्रभावित हुई है. यदि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है तो पारदर्शिता, जवाबदेही और योग्यता आधारित नियुक्तियों को प्राथमिकता देनी होगी.

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