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रामपुर बस हादसे के घायलों से मिले मंत्री विक्रमादित्य सिंह, लोगों ने क्षेत्र के लिए की नई इलेक्ट्रिक बसों की मांग

रामपुर: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 15 जुलाई को रामपुर-खड़ाहण-कोटाधार-खोलीघाट मार्ग पर गरटोला के पास हुए एचआरटीसी बस दुर्घटना में घायलों से मुलाकात की. मंत्री ने महात्मा गांधी सेवा चिकित्सालय, रामपुर पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना. उन्होंने उपचाराधीन घायलों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. साथ ही डॉक्टरों से घायलों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने सभी घायलों का बेहतर और समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दुर्घटना से प्रभावित प्रत्येक परिवार के साथ खड़ी है और इलाज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी. इस दौरान घायलों के परिजनों ने क्षेत्र में वर्षों पुरानी बसों के स्थान पर नई एवं सुरक्षित बसें उपलब्ध कराने की मांग उठाई. परिजनों ने कहा कि जर्जर बसों के कारण यात्रियों की सुरक्षा खतरे में रहती है.