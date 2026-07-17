रामपुर बस हादसे के घायलों से मिले मंत्री विक्रमादित्य सिंह, लोगों ने क्षेत्र के लिए की नई इलेक्ट्रिक बसों की मांग
कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे. इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से घायलों को बेहतर इलाज करने के दिए निर्देश.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 3:07 PM IST
रामपुर: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 15 जुलाई को रामपुर-खड़ाहण-कोटाधार-खोलीघाट मार्ग पर गरटोला के पास हुए एचआरटीसी बस दुर्घटना में घायलों से मुलाकात की. मंत्री ने महात्मा गांधी सेवा चिकित्सालय, रामपुर पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना. उन्होंने उपचाराधीन घायलों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. साथ ही डॉक्टरों से घायलों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने सभी घायलों का बेहतर और समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दुर्घटना से प्रभावित प्रत्येक परिवार के साथ खड़ी है और इलाज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी. इस दौरान घायलों के परिजनों ने क्षेत्र में वर्षों पुरानी बसों के स्थान पर नई एवं सुरक्षित बसें उपलब्ध कराने की मांग उठाई. परिजनों ने कहा कि जर्जर बसों के कारण यात्रियों की सुरक्षा खतरे में रहती है.
विक्रमादित्य सिंह ने लोगों ने आश्वासन देते हुए कहा, "वह इस विषय को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे तथा रामपुर उपमंडल के लिए इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे. मंत्री ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले तीन लोगों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की".
गौरतलब है कि 15 जुलाई को रामपुर-खड़ाहण-कोटाधार-खोलीघाट मार्ग पर गरटोला के पास एचआरटीसी की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी. बस में 24 यात्री सवार थे, जिनमें तीन लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य घायलों का उपचार महात्मा गांधी सेवा चिकित्सालय, रामपुर में जारी है.
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