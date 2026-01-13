हिमाचल में तैनात यूपी बिहार के अफसरों पर क्यों भड़के विक्रमादित्य, लगाए ये आरोप

हिमाचल में तैनात यूपी बिहार के अफसरों पर क्यों भड़के विक्रमादित्य, लगाए ये आरोप
यूपी बिहार के अफसरों को लेकर दिए बयान पर विक्रमादित्य सिंह कायम हैं. उन्होंने हिमाचल के बजट में बंदरबाट के आरोप लगाए हैं.
Published : January 13, 2026 at 5:17 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर हिमाचल काडर में यूपी-बिहार के अफसरों को नसीहत दी थी. विक्रमादित्य सिंह ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि यूपी बिहार के अफसर लोगों की सेवा करें शासक बनने की कोशिश न करें. इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया, लेकिन विक्रमादित्य सिंह अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं.
विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 'बतौर मंत्री मेरे लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों के अधिकार सर्वोपरि हैं. हम सभी संघीय ढांचे का हिस्सा हैं. बाहरी राज्य से जो अधिकारी आते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए जवाबदेह हैं. कई अधिकारी बजट की बंदरबांट करने में लगे हैं. लंबे समय से ये चीजें हो रही हैं. डिप्टी सीएम ने भी ये बात कही हैं कि अफसर अपने हित के लिए राजनीति कर रहे हैं. केंद्र से भी कोई पैसा हिमाचल आ रहा है तो वो हिमाचल का पैसा है. इन अफसरों को ये अधिकार नहीं है कि वो इसमें बंदरबांट करें. मंडी में सरकारी कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी अधिकारियों के ख़िलाफ़ जो बात कही, उसमें तथ्य हैं. उन्होंने ऐसे ही इस तरह का बयान नहीं दिया.'
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 'हिमाचल प्रदेश में यह सब सहन नहीं किया जाएगा. भविष्य में ऐसे अधिकारियों का नाम सार्वजनिक किया जाएगा. इस पूरे मामले को उचित मंच पर भी उठाएंगे. हिमाचल प्रदेश के संसाधन यहां के लोगों के हैं. अगर कोई भी हिमाचल प्रदेश के लोगों के अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगा, तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाएगी.'
विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पर किया पोस्ट
बता दें कि हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर की गई एक टिप्पणी को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में विवाद खड़ा हो गया है. अपने पोस्ट में उन्होंने मंडी में उपमुख्यमंत्री के भाषण का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ बाहरी राज्यों, विशेषकर यूपी-बिहार के आला आईएएस/आईपीएस अधिकारी हिमाचल में “हिमाचलियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं”. उन्हें हिमाचल से कोई ज्यादा सरोकार नहीं है. समय रहते हुए उनसे निपटने की आवश्यकता है नहीं तो हिमाचल के हित निपट जाएंगे.
डिप्टी सीएम भी दिखे थे नाराज
बता दें कि हिमाचल सरकार का तीन साल का कार्यकाल पूरा होने मुकेश अग्निहोत्री ने कहा था कि 'अफसरशाही को संभलने की जरूरत है. मैं आज फिर कहता हूं कि साजिश रचने वाले अफसर निपटे जाएंगे. रात के अंधेरे में हम इनको निपट देंगे, जो हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं. जो अफसर और अधिकारी उसमें शामिल हैं. उनसे निपटने में हिमाचल सरकार कोई कसर नहीं रखेगी और मैं सीएम सुक्खू से भी कहना चाहता हूं. ऐसे काम नहीं चलेगा. ऐसे लोगों को निपटना है तो दोनों हाथों से निपट दो. इन लोगों को निपटने का टाइम आ गया है'.
