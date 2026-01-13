ETV Bharat / state

हिमाचल में तैनात यूपी बिहार के अफसरों पर क्यों भड़के विक्रमादित्य, लगाए ये आरोप

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर हिमाचल काडर में यूपी-बिहार के अफसरों को नसीहत दी थी. विक्रमादित्य सिंह ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि यूपी बिहार के अफसर लोगों की सेवा करें शासक बनने की कोशिश न करें. इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया, लेकिन विक्रमादित्य सिंह अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं.

विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 'बतौर मंत्री मेरे लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों के अधिकार सर्वोपरि हैं. हम सभी संघीय ढांचे का हिस्सा हैं. बाहरी राज्य से जो अधिकारी आते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए जवाबदेह हैं. कई अधिकारी बजट की बंदरबांट करने में लगे हैं. लंबे समय से ये चीजें हो रही हैं. डिप्टी सीएम ने भी ये बात कही हैं कि अफसर अपने हित के लिए राजनीति कर रहे हैं. केंद्र से भी कोई पैसा हिमाचल आ रहा है तो वो हिमाचल का पैसा है. इन अफसरों को ये अधिकार नहीं है कि वो इसमें बंदरबांट करें. मंडी में सरकारी कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी अधिकारियों के ख़िलाफ़ जो बात कही, उसमें तथ्य हैं. उन्होंने ऐसे ही इस तरह का बयान नहीं दिया.'

अधिकारियों पर भड़के विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat)

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 'हिमाचल प्रदेश में यह सब सहन नहीं किया जाएगा. भविष्य में ऐसे अधिकारियों का नाम सार्वजनिक किया जाएगा. इस पूरे मामले को उचित मंच पर भी उठाएंगे. हिमाचल प्रदेश के संसाधन यहां के लोगों के हैं. अगर कोई भी हिमाचल प्रदेश के लोगों के अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगा, तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाएगी.'