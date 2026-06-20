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प्राकृतिक खेती कार्यशाला में पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह; किसानों ने अधिकारियों पर लगाए आरोप

मंत्री ने कहा कि स्वच्छता आंदोलन की तरह ही प्राकृतिक खेती भी अब उत्तर प्रदेश में एक जन आंदोलन का रूप ले रही है.

प्राकृतिक खेती कार्यशाला में पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह.
प्राकृतिक खेती कार्यशाला में पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 7:33 AM IST

3 Min Read
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प्रयागराज: संगम नगरी के जिला पंचायत सभागार में एक दिवसीय 'प्राकृतिक खेती कार्यशाला' का आयोजन किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 4 दिवसीय प्रदर्शनी की कड़ी में इस कार्यक्रम को रखा गया था.

कार्यशाला में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रयागराज जिले के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और उन्नत किसानों को प्रमाण पत्र भी सौंपे.

कार्यशाला को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार लगातार किसानों को मजबूत करने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है. उन्होंने प्रयागराज के किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती अपनाने की सराहना की. कहा कि इससे किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं.

प्राकृतिक खेती कार्यशाला. (Video Credit: ETV Bharat)

उन्होंने जोर दिया कि स्वच्छता आंदोलन की तरह ही प्राकृतिक खेती भी अब उत्तर प्रदेश में एक जन आंदोलन का रूप ले रही है. रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है, जबकि प्राकृतिक खेती से पैदा अनाज स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है.

कैबिनेट मंत्री ने गोवंश आधारित खेती को बढ़ावा देने की अपील की और कहा कि गंगा किनारे के गांवों में डबल इंजन की सरकार इसे विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रही है. इसके साथ ही उन्होंने किसानों को मृदा संरक्षण और जल संरक्षण का महत्व समझाया.

उन्होंने बताया कि जिले में वाटर हार्वेस्टिंग, तालाबों, पोखरों और अमृत सरोवरों को रिचार्ज करने की योजनाएं चलाई जा रही हैं. इससे भू-गर्भ जल सुरक्षित हो रहा है और इसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है.

कार्यक्रम के समापन और प्रभारी मंत्री के वहां से रवाना होते ही कार्यशाला में एक नया विवाद खड़ा हो गया. कार्यक्रम में शामिल हुए करछना क्षेत्र के महेवा गांव के किसान राजेश शुक्ला और लोहदी गांव के किसान कृपा शंकर त्रिपाठी सहित कई अन्य किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए.

किसानों का कहना था कि मंच से उन्हें प्रमाण पत्र तो दे दिए गए, लेकिन जो कृषि किट दी जानी थी, वह अधिकारियों ने उन्हें उपलब्ध नहीं कराई.

किसानों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार की मंशा और योजनाएं तो किसानों के हित में बहुत अच्छी हैं, लेकिन स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी अपनी लापरवाही से सरकार की प्राथमिकताओं को ही पलीता लगाने में जुटे हैं.

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