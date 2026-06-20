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प्राकृतिक खेती कार्यशाला में पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह; किसानों ने अधिकारियों पर लगाए आरोप

प्राकृतिक खेती कार्यशाला में पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: संगम नगरी के जिला पंचायत सभागार में एक दिवसीय 'प्राकृतिक खेती कार्यशाला' का आयोजन किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 4 दिवसीय प्रदर्शनी की कड़ी में इस कार्यक्रम को रखा गया था. कार्यशाला में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रयागराज जिले के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और उन्नत किसानों को प्रमाण पत्र भी सौंपे. कार्यशाला को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार लगातार किसानों को मजबूत करने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है. उन्होंने प्रयागराज के किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती अपनाने की सराहना की. कहा कि इससे किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं. प्राकृतिक खेती कार्यशाला. (Video Credit: ETV Bharat) उन्होंने जोर दिया कि स्वच्छता आंदोलन की तरह ही प्राकृतिक खेती भी अब उत्तर प्रदेश में एक जन आंदोलन का रूप ले रही है. रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है, जबकि प्राकृतिक खेती से पैदा अनाज स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है.