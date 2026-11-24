बस्ती पहुंचे मंत्री सूर्य प्रताप शाही; बोले- "सरकार ने 280 से बढ़ाकर 400 रुपये कुंतल किया गन्ने का दाम"
मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में हुए शामिल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 5:57 PM IST
बस्ती : मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही मंगलवार को बस्ती पहुंचे. सर्किट हाउस पहुंचने पर प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इसके बाद मंत्री मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो गए.
बैठक में शामिल होने से पहले मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान धान खरीद की व्यवस्था और गन्ना किसानों की ओर से गन्ने का मूल्य बढ़ाए जाने की मांग को लेकर उन्होंने सरकार का पक्ष रखा. धान खरीद को लेकर मंत्री ने कहा कि प्रदेश में धान क्रय केंद्र शुरू हो चुके हैं और किसानों से धान खरीदने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है.
उन्होंने बताया कि अभी धान की कटाई का लगभग 30 से 35 प्रतिशत काम बाकी है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की कटाई और खरीद की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कटाई का काम कुछ पीछे होने के कारण खरीद की रफ्तार अपेक्षाकृत कम है. हालांकि पूर्वांचल में भी धान खरीद की व्यवस्था शुरू हो चुकी है और लगातार इसमें तेजी लाई जा रही है.
एक सवाल पर मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष गन्ने के मूल्य में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी. उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में गन्ने का मूल्य 280 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है. उनके मुताबिक इस अवधि में औसतन प्रतिवर्ष 12 से 13 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है.
मंत्री के इस बयान के बाद गन्ना मूल्य बढ़ोतरी की मांग एक बार फिर चर्चा में आ गई है. गौरतलब है कि गन्ना किसान लगातार बढ़ती खेती की लागत, खाद, बीज, डीजल और मजदूरी के खर्च को देखते हुए गन्ने का उचित मूल्य निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं.
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