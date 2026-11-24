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बस्ती पहुंचे मंत्री सूर्य प्रताप शाही; बोले- "सरकार ने 280 से बढ़ाकर 400 रुपये कुंतल किया गन्ने का दाम"

कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ( Photo credit: ETV Bharat )

बस्ती : मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही मंगलवार को बस्ती पहुंचे. सर्किट हाउस पहुंचने पर प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इसके बाद मंत्री मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो गए.

कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान (Video credit: ETV Bharat)



बैठक में शामिल होने से पहले मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान धान खरीद की व्यवस्था और गन्ना किसानों की ओर से गन्ने का मूल्य बढ़ाए जाने की मांग को लेकर उन्होंने सरकार का पक्ष रखा. धान खरीद को लेकर मंत्री ने कहा कि प्रदेश में धान क्रय केंद्र शुरू हो चुके हैं और किसानों से धान खरीदने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है.