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Women Reservation Row : मंत्री रावत का कांग्रेस के खिलाफ पलटवार, बोले- महिलाओं से उनका हक छीनकर जश्न मनाना निंदनीय

पुष्कर में कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: महिला आरक्षण बिल को लेकर राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा में जबानी जंग जारी है. कांग्रेस जहां भाजपा पर हमलावर है, वहीं भाजपा भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. मंगलवार को राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने इस बिल को लेकर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि संसद में विपक्षी पार्टियों ने महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण नारी शक्ति वंदन बिल को गिराने का काम किया है. उन्होंने कहा कि देश में एक अनोखा विपक्ष है जो देश की आधी आबादी का हक छीनता है और फिर जश्न मनाकर यह संदेश देता है कि उन्होंने यह कारनामा कर दिखाया है. मंत्री रावत ने भाजपा प्रदेश प्रवक्ता स्टेफनी चौहान और देहात अध्यक्ष के साथ पुष्कर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का महिलाओं का अधिकार छीनना देश और महिलाओं का अपमान है. उन्होंने कहा कि जनगणना का कार्य देशभर में शुरू हो चुका है, जिसमें समय लगेगा. इसके बाद परिसीमन का कार्य भी होगा, जिसमें दो से ढाई साल लग जाते हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 में महिला आरक्षण बिल देना उचित नहीं था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को उनका हक देने के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद आरक्षण लागू करने का बिल संसद में लाया. कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत (ETV Bharat Ajmer)