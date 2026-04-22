Women Reservation Row : मंत्री रावत का कांग्रेस के खिलाफ पलटवार, बोले- महिलाओं से उनका हक छीनकर जश्न मनाना निंदनीय
मंत्री रावत ने आरोप लगाया कि जब-जब महिला, किसान और सैनिक के आत्मसम्मान की बात उठी, विपक्ष ने गलत व्यवहार दिखाया.
Published : April 22, 2026 at 6:06 PM IST
अजमेर: महिला आरक्षण बिल को लेकर राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा में जबानी जंग जारी है. कांग्रेस जहां भाजपा पर हमलावर है, वहीं भाजपा भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. मंगलवार को राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने इस बिल को लेकर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि संसद में विपक्षी पार्टियों ने महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण नारी शक्ति वंदन बिल को गिराने का काम किया है. उन्होंने कहा कि देश में एक अनोखा विपक्ष है जो देश की आधी आबादी का हक छीनता है और फिर जश्न मनाकर यह संदेश देता है कि उन्होंने यह कारनामा कर दिखाया है.
मंत्री रावत ने भाजपा प्रदेश प्रवक्ता स्टेफनी चौहान और देहात अध्यक्ष के साथ पुष्कर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का महिलाओं का अधिकार छीनना देश और महिलाओं का अपमान है. उन्होंने कहा कि जनगणना का कार्य देशभर में शुरू हो चुका है, जिसमें समय लगेगा. इसके बाद परिसीमन का कार्य भी होगा, जिसमें दो से ढाई साल लग जाते हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 में महिला आरक्षण बिल देना उचित नहीं था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को उनका हक देने के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद आरक्षण लागू करने का बिल संसद में लाया.
पढ़ें: महिला आरक्षण बिल: भाजपा का प्रदर्शन, पदाधिकारी बोले-कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क
रावत ने कहा- पुष्कर की पवित्र धरा और जगतपिता ब्रह्मा से प्रार्थना करता हूं कि विपक्ष के लोगों को सद्बुद्धि दे. महिला, किसान और सैनिक के आत्मसम्मान की जब-जब बात उठी, विपक्ष ने गलत व्यवहार दिखाया. प्रदेश प्रवक्ता स्टेफनी चौहान ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद महिलाओं को उनका अधिकार मिलने जा रहा था, लेकिन विपक्ष ने विरोध कर इसे लागू नहीं होने दिया. संसद में बिल गिरने पर विपक्ष ने जश्न मनाकर उसे लोकतंत्र की जीत बताया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने महिलाओं को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया. 2010 में कांग्रेस महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में लाई, तब विपक्ष में रहते हुए भी भाजपा ने बिल का समर्थन किया था, जबकि कांग्रेस के सहयोगी दलों ने विरोध किया था. 2023 में बिल पास हुआ तब कांग्रेस ने समर्थन किया क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले थे.
चौहान ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने 11 करोड़ महिलाओं को शौचालय से वंचित रखा, 10 करोड़ महिलाओं को आयुष्मान भारत से वंचित किया. ट्रिपल तलाक जैसे अभिशाप के खिलाफ कानून लाने पर भी कांग्रेस ने विरोध किया. अनुच्छेद 370, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का भी कांग्रेस ने विरोध किया.