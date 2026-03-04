ETV Bharat / state

यूपी में पहली बार 5 साल बाद ही होगा सड़कों का निर्माण, कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश खन्ना बोले- PWD ठेकेदार कराएंगे ये काम

शाहजहांपुर: देश भर में होली की धूम मची हुई है. होली खेली जा रही है. लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं.

इस बीच उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी मंगलवार को शाहजहांपुर पहुंचे. यहां पहुंच कर उन्होंने प्रदेश के लोगों को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं दी.

गौर करें तो सुरेश कुमार खन्ना शाहजहांपुर नगर विधानसभा से विधायक हैं. अपने क्षेत्र के विकास को लेकर उन्होंने कहा कि उनके विधान सभा क्षेत्र में 60 नई सड़क बनाई जा रही हैं. ये सड़कें 75 करोड़ से अधिक की लागत से बन रही हैं.

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के शाहजहांपुर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया. इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर मीडिया के कई सार सवाल के जवाब दिए. इस दौरान उन्होंने विधायक निधि से बनी हुई सड़कों के बारे में विस्तार से जानकारी दी.