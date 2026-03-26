अपने पैतृक गांव पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की कही बात
वन एवं स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल आज अपने पैतृक गांव ओंणी पहुंचे, जहां उन्होंने कुलदेवी की पूजा के साथ ग्रामीणों की समस्याएं सुनी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 26, 2026 at 6:39 PM IST
पौड़ी: चैत्र नवरात्रि पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल अपने पैतृक गांव ओंणी पहुंचे. जहां उन्होंने अपने परिवारजनों के साथ गांव की कुलदेवी मां राजराजेश्वरी की विधिवत पूजा-अर्चना की. साथ ही कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया. वहीं, मंत्री उनियाल ने कहा कि वे समय-समय पर अपने पैतृक गांव आते रहते हैं. इस विशेष अवसर पर परिवार के साथ कुलदेवी का आशीर्वाद लेना, उनके लिए सौभाग्य की बात है. उन्होंने मां से पूरे क्षेत्र, प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि व खुशहाली की कामना की.
अपने पैतृक गांव पहुंचे सुबोध उनियाल, ग्रामीणों की सुनी समस्याएं: बता दें कि वन एवं स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल आज अपने पैतृक गांव ओंणी पहुंचे. उनका यह गांव पौड़ी से करीब 12-15 की दूरी पर है. जहां उन्होंने परिजनों के साथ पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय लोगों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. साथ ही क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर भी ग्रामीणों के साथ विस्तृत चर्चा की.
पहाड़ों की स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या बोले मंत्री उनियाल? हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी मिलने पर मंत्री उनियाल ने कहा कि पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, जिनके कारण पहाड़ों से पलायन भी बढ़ा है.
विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती पर फोकस: उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए वे पूरी गंभीरता और तत्परता से काम करेंगे. ताकि, दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सके. उन्होंने स्पष्ट किया कि बेहतर शिक्षा के लिए व्यक्ति का स्वस्थ होना जरूरी है, लेकिन वर्तमान में सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है.
कई मामलों में ये भी सामने आया है कि गर्भवती महिलाओं को समय पर एंबुलेंस सेवा नहीं मिल पाई, जिसके चलते उन्हें रास्ते में ही प्रसव करना पड़ा. जिस पर सुबोध उनियाल ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए 108 सेवा को समयबद्ध और प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती रोस्टर प्रणाली के तहत की जाएगी. ताकि, मरीजों को अस्पताल में ही बेहतर इलाज मिल सके और अनावश्यक रेफर करने की प्रवृत्ति पर रोक लगे.
उन्होंने कहा कि लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभाग समीक्षा कर रहा है. ताकि, मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर करने के बजाय स्थानीय स्तर पर ही समुचित उपचार उपलब्ध कराया जा सके. स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए अस्पतालों में आवश्यक उपकरण खरीदे जाएंगे और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती भी बढ़ाई जाएगी, जिससे मरीजों को बेहतर और समय पर उपचार मिल सके.
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