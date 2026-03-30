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रायपुर सम्मेलन में सीएम धामी का बल्ले से सम्मान, कांग्रेस में शामिल लोगों को बताया 'फ्यूज बल्ब'

सीएम धामी का क्रिकेट बल्ले से सम्मान ( फोटो- ETV Bharat )