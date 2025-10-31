ETV Bharat / state

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने फिर दिया हरीश रावत पर बयान, भ्रष्टाचार का बताया प्रतीक

सुबोध उनियाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो व्यक्ति शराब माफिया, खनन माफिया और स्थानांतरण उद्योग में लिप्त रहा हो, उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं हो सकता. जिस व्यक्ति के शासनकाल में विधायकों की खरीद-फरोख्त हुआ हो, उसे भ्रष्टाचार के मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है.

हरीश रावत का नाम भ्रष्टाचार से जोड़ा: दरअसल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने यह बयान उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (UOU) के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित द्वि-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं पुस्तक मेला कार्यक्रम में दिया. मंत्री सुबोध उनियाल ने मंच से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने हरीश रावत का नाम भ्रष्टाचार से भी जोड़ा.

हल्द्वानी: उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल लगातार कांग्रेस पर हमलावर है. खासकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर लगातार तीखी बयानबाजी कर रहे हैं. हाल में ही उन्होंने हरीश रावत को विवादित बयान देकर राजनीति से संन्यास लेकर राम भजने की सलाह तक दे डाली थी. अब फिर से उन्होंने हरीश रावत को लेकर बड़ा बयान दिया है. इस बार सुबोध उनियाल ने हरीश रावत को भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बताया है.

"भ्रष्टाचार का दूसरा नाम हरीश रावत है. चाहे शराब माफिया पनपे हो, चाहे खनन माफिया पनने हो या फिर स्थानांतरण उद्योग रहा हो. जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ. अंत में विधायकों को खरीदने का प्रयास रहा हो. ऐसे व्यक्ति को भ्रष्टाचार के बारे में बोलने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए."- सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री

पिछली सरकार में चरम पर था भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद: कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वर्तमान सरकार पारदर्शिता और जनसेवा के संकल्प के साथ काम कर रही है. जबकि, पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद चरम पर था. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है.

उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में द्वि-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं पुस्तक मेला (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम: बता दें कि हल्द्वानी में शुक्रवार को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय परिवार को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं और विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की सराहना की.

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना को 20 साल पूरे हो गए हैं, इस मौके पर परिसर में भाषा, साहित्य और संस्कृति का संगम देखने को मिला. इस दौरान पुस्तक मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेशभर के साहित्यकारों, विद्यार्थियों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने न केवल प्रदेश में बल्कि, देश और विदेश में भी अपनी पहचान स्थापित की है. विश्वविद्यालय ने डिजिटल और ओपन एजुकेशन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की है, जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है.

