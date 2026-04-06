मंत्री सौरभ बहुगुणा ने फीताड़ी अग्निकांड के पीड़ितों से की मुलाकात, 14 परिवारों को गोट वैली प्रोजेक्ट से जोड़ने की घोषणा

मंत्री सौरभ बहुगुणा ने फीताड़ी अग्निकांड के पीड़ितों से की मुलाकात, 14 परिवारों को गोट वैली प्रोजेक्ट से जोड़ने की घोषणा
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने फीताड़ी अग्निकांड के पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 6, 2026 at 9:46 AM IST
उत्तरकाशी: कैबिनेट मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने फीताड़ी गांव पहुंचकर हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पीड़ितों का हालचाल जाना और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया. कैबिनेट मंत्री ने प्रभावित परिवारों के घरों का निरीक्षण किया और आग से हुए नुकसान का जायजा लिया. इसके साथ 14 परिवारों को गोट वैली प्रोजेक्ट से जोड़ने की घोषणा की.
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा तीन दिवसीय जनपद भम्रण पर पहुंचे हैं. इस दौरान उन्होंने फीताड़ी गांव में अग्निकांड पीड़ित परिवारों से मिलने गांव पहुंचे. वहा उन्होंने पीड़ित परिवारों के हालचाल जाना. कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा की राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है, तथा प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता की जाएगी. इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने पीड़ित 14 परिवारों को गोट वैली प्रोजेक्ट से जोड़ने की घोषणा करते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि बकरियों के वितरण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए, ताकि प्रभावित परिवारों की आजीविका को मजबूत किया जा सके और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके.
इस दौरान ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याएं कैबिनेट मंत्री के सामने रखी. जिनमें मुआवज़ा, पुनर्वास और भविष्य में ऐसी घटनाओं से सुरक्षा के उपाय प्रमुख रहे. कैबिनेट मं ने सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का भरोसा दिया. विकास खंड मोरी के फीताड़ी गांव में बीते 23 मार्च की रात को भीषण अग्निकांड की घटना हुई. जिसमें 8 आवासीय भवन और 6 अन्न भंडार जलकर नष्ट हो गए. हादसे में 3 गायों की भी आग की चपेट में आने से मौत हो गई. इस दौरान गांव में अफर तफरी का महौल बन गया था. घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ, राजस्व, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीमों को मौके पर रवाना करने के निर्देश दिए. राहत एवं बचाव टीमों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में किया था.
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