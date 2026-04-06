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मंत्री सौरभ बहुगुणा ने फीताड़ी अग्निकांड के पीड़ितों से की मुलाकात, 14 परिवारों को गोट वैली प्रोजेक्ट से जोड़ने की घोषणा

मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अग्निकांड के पीड़ितों का जाना हाल ( Photo-ETV Bharat )

उत्तरकाशी: कैबिनेट मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने फीताड़ी गांव पहुंचकर हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पीड़ितों का हालचाल जाना और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया. कैबिनेट मंत्री ने प्रभावित परिवारों के घरों का निरीक्षण किया और आग से हुए नुकसान का जायजा लिया. इसके साथ 14 परिवारों को गोट वैली प्रोजेक्ट से जोड़ने की घोषणा की. कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा तीन दिवसीय जनपद भम्रण पर पहुंचे हैं. इस दौरान उन्होंने फीताड़ी गांव में अग्निकांड पीड़ित परिवारों से मिलने गांव पहुंचे. वहा उन्होंने पीड़ित परिवारों के हालचाल जाना. कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा की राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है, तथा प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता की जाएगी. इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने पीड़ित 14 परिवारों को गोट वैली प्रोजेक्ट से जोड़ने की घोषणा करते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि बकरियों के वितरण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए, ताकि प्रभावित परिवारों की आजीविका को मजबूत किया जा सके और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके.