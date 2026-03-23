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केदारनाथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू, प्रभारी मंत्री ने की तैयारियों की समीक्षा, दिए ये निर्देश

रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 को शुरू होने में ठीक एक महीने का वक्त बचा है. ऐसे में अभी से सभी तैयारियां मुक्कमल की जा रही है. इसी कड़ी में केदारनाथ यात्रा को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सफल बनाने के उद्देश्य से जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जिला सभागार में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में यात्रा व्यवस्थाओं की प्रगति का विस्तृत आकलन करते हुए उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समयसीमा के भीतर और आपसी समन्वय से पूरे किए जाएं.

बैठक में रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने जानकारी दी कि 22 अप्रैल से प्रस्तावित यात्रा के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं. उन्होंने बताया कि यात्रा को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए हर स्तर पर तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं.

घोड़े-खच्चरों का पंजीकरण व स्वास्थ्य जांच शुरू: पशुपालन विभाग की ओर से यात्रा मार्ग पर संचालित घोड़े-खच्चरों का पंजीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है. साथ ही पशुओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, जिससे यात्रा के दौरान किसी प्रकार की बाधा न आएं.

सड़कों का सुधार और डेंजर जोन पर विशेष ध्यान: लोक निर्माण विभाग की ओर से क्षतिग्रस्त सड़कों का चिह्नीकरण कर पैचवर्क तेजी से कराया जा रहा है. संवेदनशील और डेंजर जोन क्षेत्रों में सुरक्षा के मद्देनजर विशेष ट्रीटमेंट कार्य युद्धस्तर पर जारी है. प्रशासन का लक्ष्य यात्रा मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित और सुगम बनाना है.