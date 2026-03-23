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केदारनाथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू, प्रभारी मंत्री ने की तैयारियों की समीक्षा, दिए ये निर्देश

22 अप्रैल से शुरू होगी केदारनाथ यात्रा, सभी विभागों को समयसीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश, घोड़े-खच्चरों का पंजीकरण व स्वास्थ्य परीक्षण शुरू

Kedarnath Yatra 2026
उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक लेते प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा (फोटो सोर्स- Information Department)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 23, 2026 at 5:42 PM IST

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रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 को शुरू होने में ठीक एक महीने का वक्त बचा है. ऐसे में अभी से सभी तैयारियां मुक्कमल की जा रही है. इसी कड़ी में केदारनाथ यात्रा को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सफल बनाने के उद्देश्य से जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जिला सभागार में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में यात्रा व्यवस्थाओं की प्रगति का विस्तृत आकलन करते हुए उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समयसीमा के भीतर और आपसी समन्वय से पूरे किए जाएं.

बैठक में रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने जानकारी दी कि 22 अप्रैल से प्रस्तावित यात्रा के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं. उन्होंने बताया कि यात्रा को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए हर स्तर पर तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं.

घोड़े-खच्चरों का पंजीकरण व स्वास्थ्य जांच शुरू: पशुपालन विभाग की ओर से यात्रा मार्ग पर संचालित घोड़े-खच्चरों का पंजीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है. साथ ही पशुओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, जिससे यात्रा के दौरान किसी प्रकार की बाधा न आएं.

सड़कों का सुधार और डेंजर जोन पर विशेष ध्यान: लोक निर्माण विभाग की ओर से क्षतिग्रस्त सड़कों का चिह्नीकरण कर पैचवर्क तेजी से कराया जा रहा है. संवेदनशील और डेंजर जोन क्षेत्रों में सुरक्षा के मद्देनजर विशेष ट्रीटमेंट कार्य युद्धस्तर पर जारी है. प्रशासन का लक्ष्य यात्रा मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित और सुगम बनाना है.

Kedarnath Yatra 2026
रुद्रप्रयाग जिला सभागार में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक (फोटो सोर्स- Information Department)

स्वास्थ्य सेवाएं होंगी मजबूत, हर पड़ाव पर चिकित्सा सुविधा: स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों के तहत यात्रा मार्ग पर पर्याप्त एंबुलेंस तैनात की जाएंगी. डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के साथ विभिन्न पड़ावों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे. आवश्यक दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कर आपात स्थिति में त्वरित उपचार की व्यवस्था की जा रही है.

"केदारनाथ यात्रा आस्था, संस्कृति और प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहे. साथ ही पार्किंग, ट्रैफिक प्रबंधन, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता और आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त की जाएं."- सौरभ बहुगुणा, प्रभारी मंत्री

शिकायत निस्तारण के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने के निर्देश: कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए और शिकायतों के निस्तारण के लिए मजबूत व्यवस्था विकसित की जाए. ताकि, श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुखद यात्रा अनुभव मिल सके.

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