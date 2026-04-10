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वाराणसी में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बोले- BJP में सम्मान मिला, बदल गई मछुआरों की किस्मत

वहां सबसे अधिक निषाद पार्टी के लोग हैं. 10 सीटों में सबसे अधिक वोट निषाद पार्टी वहीं पाई है. हम वहां भले ही हार गए, लेकिन सम्मानजनक तरीके से हारे हैं. वहां निषाद पार्टी का प्रत्याशी रहा है. अगर हम छोड़ देंगे तो हो सकता है कि वह निर्दलीय चुनाव लड़े. इससे नुकसान ही होगा.

अतरौलिया सीट को लेकर डॉ. संजय निषाद ने कहा कि यह भइया का निजी बयान है. भाजपा हमारा बड़ा भाई है. गठबंधन दल में 6 महीने पहले यह तय होता है कि कौन कहां से लड़ेगा? राजभर भइया का बेटा, हमारा बेटा है. हम नहीं चाहते कि वह बलि का बकरा बने. पता नहीं कौन उनका सलाहकार है?

वाराणसी: प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद वाराणसी पहुंचे. उन्होंने मछुआरा समाज के लिए तमाम योजनाओं पर चर्चा की. उन्होंने अतरौलिया सीट को लेकर ओम प्रकाश राजभर के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है.

जब तक भाजपा कोई निर्णय नहीं देगी. तब तक हम नहीं बोलेंगे. हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मानने वाले निषाद हैं. हम लोग मर्यादित लोग हैं. भाजपा तय करती है. प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, सीएम योगी अभिभावक हैं. उनकी सलाह से हम लोग चलते हैं और हमें जीत भी मिलती है.

संजय निषाद ने कहा कि भाजपा सम्मान देती है. आज मछुआरों का जीवन बदल गया है. समाज में लोग उन्हें निषादजी कहकर सम्मान देते हैं. प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के निर्देशन में मछुआरा समाज को मुख्यधारा से जोड़ने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है. अब तक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 1 लाख से अधिक मछुआ समाज के लोगों को सब्सिडी देकर स्वरोजगार से जोड़ा गया है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मछुआ दुर्घटना बीमा योजना, मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषादराज बोट योजना, माता सुकेता केज कल्चर योजना, एरेशन सिस्टम और मत्स्य पालक कल्याण कोष के तहत मछुआरा समाज के लोगों को शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, दैवीय आपदा और विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत एशिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड मछली मंडी जनपद चंदौली में स्थापित की गई है.

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