ETV Bharat / state

'यूपी में 2027 में आएंगे बेहतर परिणाम'; कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बोले- हारी हुई 11 सीट पर BJP को जीता दिया

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने रविवार को निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 22, 2026 at 7:28 PM IST

|

Updated : February 22, 2026 at 7:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर/इटावा : कैबिनेट मंत्री संजय निषाद रविवार को मिर्जापुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. पत्रकारवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि एससी/एसटी ओबीसी के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया है तो अपर कास्ट के छात्रों को भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए.

शंकराचार्य पर एफआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ है. जांच के बाद ही क्लियर होगा. उन्होंने दावा किया कि हम 403 विधानसभा पर तैयारी करते हैं. उन्होंने कहा कि हमने हारी हुई 11 सीटों पर भाजपा को जीता दिया. हमें बीजेपी हारी हुई सीट दे दे तो हम उसे जीत में बदल देंगे.

उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद एक दिवसीय दौरे पर मिर्जापुर जनपद पहुंचे. उन्होंने निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पत्रकारों से वार्ता की. नए कानून को लेकर उन्होंने कहा कि एससी/एसटी, ओबीसी के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया है तो अपर कास्ट के छात्रों को भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए.

मझवां विधानसभा सीट के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी लड़े, चाहे निषाद पार्टी लड़े, हम दोनों पार्टी ने तय किया कि जीत होनी चाहिए. हमारे कार्यकर्ताओं की मांग है कि मिर्जापुर की मझवां विधानसभा की सीट निषाद पार्टी को मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि निषाद बहुल विधानसभा है, साथ ही 2022 के विधानसभा के चुनाव में निषाद पार्टी की जीत हुई थी. 2027 में भी निषाद पार्टी की सीट होनी चाहिए. एक सीट की बात नहीं है.

उन्होंने कहा कि हम 403 विधानसभा की तैयारी करते हैं जो सीट जीत सकते हैं, भाजपा के साथ लड़कर जीत दर्ज करते हैं. मिर्जापुर की मझवां सीट ही नहीं जो हारी हुई सीट है उसे हमें बीजेपी दे दे तो हम जीत में बदल देंगे.

इटावा पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जानिये क्या कहा? : उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह रविवार को इटावा पहुंचे. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, सनातन संस्कृति के मूल्यों को लेकर चलने वाली पार्टी है. उन्होंने कहा कि बटुकों और ब्राह्मणों का सम्मान भारतीय संस्कृति की परंपरा का हिस्सा है और भाजपा उसी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रही है.

उन्होंने प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों, अधिकारियों, किसानों, मजदूरों और देश के हर नागरिक के विकास और समृद्धि के लिए कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार के समय शिक्षा मित्रों का मानदेय 3000 रुपये मासिक था, वहीं वर्तमान सरकार ने इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया और आगे 18 हजार रुपये तक ले जाने की दिशा में काम किया है. आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 12 महीने और 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहने वाली पार्टी है.

यह भी पढ़ें : प्रयागराज में संजय निषाद ने कहा- अगले विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर बीजेपी को जिताएगा निषाद समाज

Last Updated : February 22, 2026 at 7:48 PM IST

TAGGED:

MIRZAPUR NEWS
CABINET MINISTER SANJAY NISHAD
SANJAY NISHAD STATEMENT
ASSEMBLY ELECTIONS
MIRZAPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.