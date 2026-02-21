ETV Bharat / state

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा - आरक्षण पर मिल्कमैन और लेदरमैन का कब्जा

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बोले- अदरमैन-फिशरमैन कहां जाए. ( Etv Bharat )

अदरमैन मोदी-योगी के पास आया, जिसके बाद उनके लिये कानून बनाकर उनकी मदद किया जा रहा है. इसको लेकर उन्होंने सदन में भी आवाज उठाई और कहा कि पूर्व की सरकारों ने इनका वोट तो लिया, लेकिन उनके लिए बजट में एक रुपया भी आवंटित नहीं किया.

सोनभद्र के ओबरा में निषाद पार्टी के शिक्षण–प्रशिक्षण शिविर में केबिनेट मंत्री संजय निषाद. (ETV Bharat)

कैबिनेट मंत्री ने सामाजिक न्याय समिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा मिल्कमैन का 27 प्रतिशत और लेदरमैन का 23 प्रतिशत आरक्षण पर कब्जा है. ऐसे में अदरमैन और फिशरमैन कहाँ जाएगा.

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा - अदरमैन-फिशरमैन कहाँ जाएगा. (ETV Bharat)

इस सम्मेलन में मुख्य अथिति के रूप में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केबिनेट मंत्री संजय निषाद शामिल हुए. कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मछुआ समुदाय को संविधान की सूचीबद्ध श्रेणी में शामिल करने व ओबीसी सूची से नाम हटाने की मांग की.

सोनभद्र: सोनभद्र के ओबरा के क्लब नम्बर 4 में आयोजित निषाद पार्टी के विधानसभा स्तरीय शिक्षण–प्रशिक्षण शिविर में केबिनेट मंत्री संजय निषाद पहुंचे. उन्होंने मछुआ समाज के अधिकारों को लेकर चर्चा की.

सोनभद्र के ओबरा में निषाद पार्टी का शिक्षण–प्रशिक्षण शिविर. (ETV Bharat)

ऐसे में उन्होंने प्रयास करके प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, आयुष्मान भारत, किसान क्रेडिट कार्ड व छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ समुदाय को अधिक से अधिक दिलाने पर जोर दिया है.

सम्मेलन में मछुआ समाज के अधिकारों को लेकर मुद्दा उठाया गया, आरक्षण व योजनाओं के लाभ की भी मांग की.

कार्यक्रम में मछुआ समुदाय को संविधान की सूचीबद्ध श्रेणी में शामिल करने व ओबीसी सूची से नाम हटाने की मांग की गई. कार्यक्रम में केंद्र सरकार की योजनाओं- प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, फ्री बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, बिना गारंटी ऋण, सब्सिडी, छात्रवृत्ति एवं आयुष्मान भारत योजना का लाभ मछुआ समाज तक पहुंचाने की अपील की गई.

इसके अलावा मछुआ कल्याण के तहत बच्चों की शिक्षा और बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता की जानकारी भी दी गई.

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय बढ़ाने को लेकर फाइल चल रही है, जल्द ही कैबिनेट में निर्णय हो जाएगा.

चुनाव तो बहुत दूर है. इससे पहले ही हो जाएगा. कैबिनेट मंत्री ने जातीय बैठकों को लेकर उन्होंने कहा कि सभी को अपनी बात कहने और समस्याओं को जानने का अधिकार है. सभी को कानून से सुरक्षा मिलनी चाहिए. हमारी सरकार ने गरीब ब्राह्मण को भी 10 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है जिससे गरीब ब्राह्मण का बेटा भी नौकरी पा रहा है.

