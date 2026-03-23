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प्रयागराज: कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का धरना प्रदर्शन, निषाद राज स्थल से मस्जिद हटाने की मांग

प्रयागराज: यूपी कैबिनेट में मंत्री संजय निषाद ने अपने समर्थकों के साथ कानपुर-बनारस नेशनल हाईवे को जाम कर सोमवार को धरना पर बैठ गए, इस दौरान निषाद राज स्थल में हो रही धांधली एवं घोटालों के साथ मौजूद मस्जिद को हटाने की मांग की.

मस्जिद हटाने की मांग: जानकारी के मुताबिक, निषाद राज की जयंती पर मंत्री संजय निषाद सृंगवेरपुर धाम पहुंचे थे, धाम में फैली अव्यवस्थाओं और अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर गुस्सा जताया और कार्यकर्ताओं के साथ मस्जिद हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए, उनका कहना है ये मस्जिद किसी भी हाल में यहां से हटनी चाहिए.

कैबिनेट मंत्री के धरने पर बैठते ही मौके पर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई. भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ी संख्या मे पुलिस बल की तैनाती की है. ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटनाएं को रोका जा सके. संजय निषाद का आरोप है कि पार्क में बनी मस्जिद अवैध है. जबकि संबंधित स्थल ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का है, इसलिए पार्क से मस्जिद को हटाया जाना चाहिए.



आपको बता दें कि वर्तमान में निषाद पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में हैं. पार्टी का पूरा नाम-निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल है. विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए पार्टी ने अपनी गतिविधि तेज कर दी है और निषाद समाज को साधने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम कर रही है.