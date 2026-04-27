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महिला आरक्षण पर विपक्ष पर बरसीं रेखा आर्य, कहा- भारी पड़ेगी उनकी यह 'ऐतिहासिक गलती', महिलाएं देंगी जवाब

देहरादून: उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने महिलाओं के अधिकारों और आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकार से अब कोई भी वंचित नहीं कर सकता और आधी आबादी खुद अपने अधिकार लेकर रहेंगी.

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि देश में लंबे समय से महिला आरक्षण का मुद्दा चर्चा में रहा है, लेकिन हर बार विपक्षी दलों ने इसमें अड़चनें पैदा की. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल, विशेष रूप से इंडी गठबंधन, महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में गंभीर नहीं हैं.

उनका कहना था कि जब भी महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व देने की बात आती है, तब ये दल विभिन्न बहानों के माध्यम से प्रक्रिया को धीमा करने या फिर उसे रोकने का प्रयास करते हैं. उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि पार्टी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

रेखा आर्य कहा कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने का संकल्प बीजेपी ने लिया है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि चाहे आज हो या कल, महिला आरक्षण लागू होकर रहेगा और इसका श्रेय भी आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को ही जाएगा.

28 अप्रैल को निकाली जाएगी 'आक्रोश मशाल रैली': वहीं, मंत्री आर्य ने 28 अप्रैल को देहरादून में प्रस्तावित 'आक्रोश मशाल रैली' का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि यह रैली महिलाओं के अंदर बढ़ते आक्रोश और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रतीक होगी.

उनके मुताबिक, इस रैली में काफी संख्या में महिलाएं भाग लेंगी और ये साफ संदेश देंगी कि अब वे अपने अधिकारों को लेकर चुप बैठने वाली नहीं हैं. उन्होंने कहा कि आज की महिला पहले की तुलना में ज्यादा जागरूक, शिक्षित और राजनीतिक रूप से सक्रिय हो चुकी हैं.

महिलाएं अब सिर्फ वोटर नहीं: महिलाएं अब केवल वोटर के रूप में नहीं, बल्कि नीति निर्माण में भागीदार बनने के लिए आगे आ रही हैं. ऐसे में महिला आरक्षण का मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने का माध्यम बनेगा.