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अस्पताल से डिस्चार्ज हुई कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, टपकेश्वर मंदिर पहुंची, जल्द होगी पूछताछ

टपकेश्वर मंदिर पहुंची रेखा आर्या ( ETV Bharat )

आज दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्या टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंची. जहां कैबिनेट मंत्री ने महादेव और मां भगवती की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने मां भगवती और महादेव से प्रदेश एवं देश की सुख-समृद्धि की कामना की.