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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या विवाद: एसआईटी ने शुरू की जांच, लैब भेजे गये ऑडियो

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या विवाद ( ETV Bharat )

एसआईटी करेगी पूरे मामले की पड़ताल: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी गठित की है. एसपी देहात जया बलोनी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम प्रकरण की जांच करेगी. एसआईटी शिकायत में लगाए गए आरोपों से जुड़े तथ्यों ऑडियो दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों को जुटाने में लगी है. एसएसपी देहरादून ने कहा मामले में लगातार जांच की जा रही है. मंत्री के स्वास्थ होने पर उनसे भी जानकारी ली जाएगी.