कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या विवाद: एसआईटी ने शुरू की जांच, लैब भेजे गये ऑडियो
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से भी एसआईटी पूछताछ करेगी. अभी रेखा आर्या अस्पताल में भर्ती हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 17, 2026 at 1:58 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 2:27 PM IST
देहरादून: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू के विवाद को लेकर बड़ा अपडेट है. अब इस मामले को लेकर पुलिस एक्शन में है. कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या विवाद की जांच अब एसआईटी करेगी. कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल साहू पर धोखे से विवाह करने, दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध रखने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं. रेखा आर्या की शिकायत के आधार पर पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ थाना कैंट में मुकदमा दर्ज है. जिस पर जांच शुरू कर दी गई है.
एसआईटी करेगी पूरे मामले की पड़ताल: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी गठित की है. एसपी देहात जया बलोनी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम प्रकरण की जांच करेगी. एसआईटी शिकायत में लगाए गए आरोपों से जुड़े तथ्यों ऑडियो दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों को जुटाने में लगी है. एसएसपी देहरादून ने कहा मामले में लगातार जांच की जा रही है. मंत्री के स्वास्थ होने पर उनसे भी जानकारी ली जाएगी.
दर्ज होंगे रेखा आर्या के बयान: एसआईटी प्रभारी जया बलोनी के अनुसार टीम मामले से संबंधित जानकारियां और साक्ष्य एकत्र कर रही है. रेखा आर्या के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उनके बयान दर्ज किए जाएंगे. उसके बाद ओर बेहतर तरीके से आरोपों से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी. जिससे मामले में तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके.
कैबिनेट मंत्री #RekhaArya ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद मामले में अपना पक्ष रखा. अस्पताल में भर्ती आर्या ने कहा उन्हें शादी के बाद पता चला था कि गिरधारी साहू पहले से शादीशुदा हैं. @rekhaaryaoffice @BJP4UK @INCUttarakhand खबर पढ़ें- https://t.co/kUAGaa2Fi3 https://t.co/ZfYAv8yJy5— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 17, 2026
फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गये ऑडियो: इस विवाद के बीच गिरधारी लाल साहू का एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. एसआईटी ने इस ऑडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है. जांच के जरिए ऑडियो की प्रामाणिकता और उससे जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जाएगी.
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