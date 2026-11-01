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गिरधारी लाल साहू की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, पुलिस ने दिया अल्टीमेटम, जानिए वजह

एसआईटी कर रही आरोपों की जांच: मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने एसपी ग्रामीण जया बलूनी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की है. एसआईटी शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों और उनसे जुड़े साक्ष्यों की जांच कर रही है. पुलिस कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के बयान दर्ज कर चुकी है. गिरधारी लाल साहू को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा गया है. एसएसपी के मुताबिक, जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बरेली तक पहुंची एसआईटी की जांच: मामले की पड़ताल के लिए एसआईटी देहरादून के अलावा उत्तर प्रदेश के बरेली तक पहुंची. टीम ने गिरधारी लाल साहू से जुड़े ठिकानों पर जाकर शिकायत से संबंधित दस्तावेज और संपत्ति से जुड़ी जानकारियां जुटाईं. पुलिस बरेली से मिले दस्तावेजों की सत्यता की भी जांच कर रही है. एसआईटी की ओर से गिरधारी लाल साहू को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया, लेकिन उनके पेश नहीं होने से उनका पक्ष दर्ज नहीं हो सका है.

कैंट थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा: गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल साहू पर उत्पीड़न समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए देहरादून के कैंट थाने में शिकायत दी थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने एसपी ग्रामीण जया बलूनी के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर जांच की जिम्मेदारी सौंपी. अब पुलिस गिरधारी लाल साहू को लगातार तीन नोटिस देकर जांच में शामिल होने का अवसर देगी. इसके बाद भी वह पेश नहीं होते हैं तो पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करेगी.