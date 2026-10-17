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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य विवाद: क्या है 210 करोड़ का सच? अस्पताल से जारी वीडियो

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विवाद के बीच अस्पताल से बात करते हुए कहा, पुलिस जिस तरह किसी सामान्य महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उसे न्याय दिलाने का प्रयास करती है, उसी तरह उन्हें भी न्याय मिलेगा. रेखा आर्या ने पुलिस पर भरोसा जताते हुए उम्मीद की कि मामले में तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के कैंट थाने में अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में उन्होंने मानसिक प्रताड़ना, जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल, दस्तावेजों पर कथित तौर पर फर्जी हस्ताक्षर कर एक कंपनी के निदेशक पद से हटाने और एक अन्य महिला के साथ मिलकर जान से मारने की साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.

इसके अलावा उन्होंने पति की पहली शादी और संबंधों से जुड़े आरोप भी पुलिस शिकायत में शामिल किए हैं. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पति साहू के 210 करोड़ के अवैध लेनदेन के आरोप पर भी जवाब दिया. उन्होंने कहा,