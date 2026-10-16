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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य विवाद: 'ऑडियो AI से बना, मंत्री के पास 210 करोड़ की संपत्ति', बोले पति

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गिरधारी लाल साहू ने कहा संबंधित ऑडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया है. उन्होंने खुद पर लग रहे आरोपों को निराधार बताया. उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूरे मामले की जांच कराने की अपील की है. साथ ही रेखा आर्य पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी संपत्ति की जांच की मांग भी की है.