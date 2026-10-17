कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पर भ्रष्टाचार आरोप! विपक्ष ने कहा- पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेगी कांग्रेस
कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा धामी सरकार में कई भ्रष्टचार हुए हैं. उन्होंने कहा कांग्रेस इन सबका कच्चा चिट्ठा खोलेगी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 17, 2026 at 3:39 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या पर उनके पति की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप के बाद राजनीतिक सियासत गरमा गई है. एक ओर मंत्री रेखा आर्या ने अपने पति के ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार आरोपों का खंडन किया है, वहीं, दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा सिर्फ रेखा आर्या ही नहीं बल्कि प्रदेश के जिन भी विभागों में भ्रष्टाचार हुआ है उन सब का कच्चा चिट्ठा कांग्रेस खोलेगी.
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है. यही वजह है कि कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी तरह से चुनाव में भुनाने की तैयारी कर रही है. कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने 15 अक्टूबर को अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. जिसमें रेखा आर्या ने शारीरिक मानसिक उत्पीड़न के साथ ही जातिसूचक शब्दों का प्रयोग और जालसाजी की शिकायत दी थी. इस शिकायत के बाद रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने 16 अक्टूबर को अपना पक्ष रखा. उन्होंने मंत्री रेखा आर्य पर 210 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. जिसके बाद इस मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है.
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा रेखा आर्य के पति ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं. उन्होंने कहा धामी सरकार के कई मंत्रियों पर आरोप लगते रहें हैं.कुमारी सैलजा ने कहा हम सरकार के कच्चे चिट्ठे खोलेंगे.
उन्होंने कहा इस पूरे मामले में दो बातें निकलकर सामने आ रही है या तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसके हिस्सेदार हैं या फिर ये सरकार इतनी निकम्मी है कि उनको पता ही नहीं कि ऐसा हो रहा है. ऐसे में यह सिर्फ 210 करोड़ रुपए की बात नहीं है बल्कि तमाम मामले पहले भी सामने आ चुके है. ऐसे में जिस भी विभाग में जो हुआ है उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा. राज्य सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का जो घपला किया है और उत्तराखंड के लोगों के साथ जो धोखा किया है. इन सब मामलों को कांग्रेस निकालेगी.
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