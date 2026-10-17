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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पर भ्रष्टाचार आरोप! विपक्ष ने कहा- पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेगी कांग्रेस

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या विवाद ( ETV Bharat )

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है. यही वजह है कि कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी तरह से चुनाव में भुनाने की तैयारी कर रही है. कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने 15 अक्टूबर को अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. जिसमें रेखा आर्या ने शारीरिक मानसिक उत्पीड़न के साथ ही जातिसूचक शब्दों का प्रयोग और जालसाजी की शिकायत दी थी. इस शिकायत के बाद रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने 16 अक्टूबर को अपना पक्ष रखा. उन्होंने मंत्री रेखा आर्य पर 210 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. जिसके बाद इस मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है.