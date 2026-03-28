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पलवल में बोले राव नरबीर सिंह, 'विधानसभा चुनाव में आदित्य देवीलाल और मोहम्मद इसराइल की जीत पर बहुत खुशी हुई थी'

हथीन विधायक मोहम्मद इसराइल ने राज्यसभा चुनाव में क्षेत्र के विकास के लिए क्रॉस वोटिंग की बात स्वीकार की.

Cabinet Minister Rao Narbir Singh spoke in Palwal
गोकुल भवन हथीन में ईद व रामनवमी मिलन समारोह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 28, 2026 at 8:19 PM IST

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पलवलः हथीन विधायक मोहम्मद इसराइल द्वारा गोकुल भवन हथीन में आयोजित ईद, रामनवमी मिलन समारोह में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर और विपुल गोयल ने शिरकत की. इस दौरान कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने कहा कि "विधानसभा चुनाव में आदित्य देवीलाल और मोहम्मद इसराइल की जीत पर मुझे बहुत खुशी हुई थी. इन दोनों से मेरे पुराने रिश्ते हैं."

'हथीन का समग्र विकास किया जाएगा': हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने लोगों को ईद, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हथीन मेवात का इलाका है, जहां पर गंगा-जमुनी तहजीब हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सदियों पुराने भाईचारे, सांझी विरासत और सांप्रदायिक सौहार्द को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि "हथीन विधायक मोहम्मद इसराइल ने राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी समर्पित प्रत्याशी को अपना वोट दिया है. प्रदेश में भाजपा की सरकार है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हथीन क्षेत्र का समग्र विकास किया जाएगा." उन्होंने कहा कि "मोहम्मद इसराइल द्वारा हथीन क्षेत्र के विकास और लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा. हथीन क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी."

हथीन विधायक मोहम्मद इसराइल ने ईद, रामनवमी मिलन समारोह का आयोजन किया (Etv Bharat)

'हथीन को अग्रणी क्षेत्र में लाने का किया जाएगा प्रयास': कैबिनेट मंत्री राव नबीर सिंह ने कहा कि "भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर चलती है." उन्होंने कहा कि "हथीन में कांग्रेस का विधायक होने के बावजूद भी यहां विकास कार्य करवाए गए हैं." उन्होंने कहा कि "हथीन औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है. भाजपा सरकार के बचे हुए कार्यकाल के दौरान हथीन की तस्वीर और तकदीर बदलने का कार्य करेंगे. हथीन में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए रूप रेखा बनाई जाएगी. हर नागरिक को काम और रोजगार मिले ये सरकार की योजना है. हथीन को पिछड़ा क्षेत्र से बदलकर अग्रणी क्षेत्र की श्रेणी में लाने का भरसक प्रयास किया जाएगा और लोगों को ये महसूस भी होगा कि विधायक मोहम्मद इसराइल ने हथीन के विकास के लिए भाजपा के पक्ष में वोट कर सराहनीय कार्य किया है."

'मैंने हथीन के विकास की लिए क्रॉस वोट किया है': हथीन से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इसराइल ने कहा कि "भले ही वे कांग्रेस के विधायक हैं लेकिन भाजपा सरकार द्वारा हथीन क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है. मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि हथीन क्षेत्र के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे. उन्होंने कहा कि "हथीन क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार सहित औद्योगिक क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए क्रॉस वोटिंग की और भाजपा के पक्ष में वोट दिया है. उन्होंने कहा कि "पार्टी से ऊपर उठकर हथीन क्षेत्र के विकास के लिए अपना वोट दिया है. हथीन क्षेत्र भी विकास की लहर में शामिल रहे." उन्होंने कहा कि "भाजपा सरकार में हथीन क्षेत्र की 36 बिरादरी के लोगों का बिना किसी भेदभाव के विकास किया जाएगा और जो उन्हें इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, पहले वो इस्तीफा दें और फिर मेरे सामने हथीन से चुनाव लड़कर दिखाएं. मैंने हथीन की विकास की लिए क्रॉस वोट किया है."

ये भी पढ़ें-क्रॉस वोटिंग के बाद मोहम्मद इसराइल की हुंकार, खुलकर बताई नाराज़गी की वजह

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