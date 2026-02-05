ETV Bharat / state

कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने नूंह में ली ग्रीवेंस कमेटी की बैठक, डॉक्टरों की कमी और जमीनी विवादों को लेकर अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश

नूंह ग्रीवेंस कमेटी की बैठक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 5, 2026 at 2:31 PM IST

नूंह: हरियाणा के वन, पर्यावरण एवं उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह गुरुवार को लघु सचिवालय नूंह के जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे. बैठक के दौरान उन्होंने 15 मेसे 11 समस्याओं का निराकरण किया. मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि, "कुल 15 परिवाद सामने आए थे, जिनमें से 11 का निवारण कर दिया गया है और चार पेंडिंग में हैं. लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति में जमीनी विवादों की सुनवाई सबसे अधिक मिली है."

मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी पर उठाया सवाल: मंत्री ने राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में डॉक्टरों की कमी को लेकर कहा कि, "रेडियोलॉजिस्ट, न्यूरोलोजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट सहित अन्य डॉक्टरों की कमी का मुद्दा पुराने समय से चला आ रहा है. चाहे वेतन अधिक देना पड़े, लेकिन आवश्यक डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए."

कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने नूंह में ली ग्रीवेंस कमेटी की बैठक (ETV Bharat)

औद्योगिक विकास को लेकर उत्साह: राव नरवीर सिंह ने कहा कि, "मेवात जिला अभी भी देश के पिछड़े जिलों में शामिल है, लेकिन 11 सालों में काफी विकास हुआ है. 2026-2027 के बजट में भी सरकार की कोशिश है कि यहां उद्योग धंधे आएं. हर ब्लॉक में एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनेगा ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके. हमारी कोशिश है कि यहां के लड़के भी अपना उद्योग स्थापित करें."

पर्यावरण और खनन पर की चर्चा: मंत्री ने अरावली पर्वत में 2003 में खनन कार्य बंद होने का जिक्र करते हुए कहा कि, "इससे रोजगार प्रभावित हुआ. जंगल सफारी को लेकर केंद्रीय एंपावरमेंट कमेटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस भेजा गया है, आज इसके बारे में जानकारी ली जाएगी कि फैसला क्या रहा है."

इन्फ्रास्ट्रक्चर और एक्सप्रेसवे परियोजनाएं: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे से जुड़े उजीना और मरोड़ा गांवों में कट मिलने की योजनाओं पर मंत्री ने कहा, "उजीना में दोनों तरफ से उतार-चढ़ाव मिलने से लोगों को लाभ होगा. सैनिक बोर्ड और कैंटिन का निर्माण उजीना या संगेल में जल्द किया जाएगा."

स्थानीय नेताओं और अधिकारियों की मौजूदगी: इस दौरान विधायक आफताब अहमद, विधायक तेजपाल तंवर, पूर्व विधायक जाकिर हुसैन सहित कई नेतागण एवं अधिकारी मौजूद रहे.

