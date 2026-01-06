ETV Bharat / state

अगस्त 2026 से लागू होगी हरियाणा अग्निवीर नीति 2024, अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों और अन्य क्षेत्रों में रोजगार

चंडीगढ़: हरियाणा के सैनिक और अर्ध-सैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने सोमवार को कहा कि "अग्निपथ योजना ने युवाओं में उत्साह पैदा किया है और सशस्त्र बलों को एक युवा प्रोफाइल दी है. ये योजना जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में युवाओं में अनुशासन, देशभक्ति और राष्ट्रीय सेवा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, जो चार साल तक अग्निवीर के रूप में सेवा करते हैं."

अगस्त 2026 से लागू होगी हरियाणा अग्निवीर नीति: कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने कहा कि "अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में अपनी सेवा पूरी करेगा. उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, हरियाणा सरकार ने हरियाणा अग्निवीर नीति-2024 बनाई है, जिसे अगस्त 2026 से लागू किया जाएगा. इस नीति के तहत, अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे."

रिटायर्ड अग्निवीरों को हरियाणा सरकार देगी रोजगार: उन्होंने कहा कि "हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है, जो अग्निवीरों को उनकी सेवा पूरी होने के बाद रोजगार सुरक्षा प्रदान करता है." मंत्री ने कहा कि "2022-23 में हरियाणा से 1,830 अग्निवीरों की भर्ती की गई थी, और 2023-24 में 2,215 की." उन्होंने कहा कि "देश में हर दसवां सैनिक हरियाणा से आता है, जो राज्य के युवाओं में देशभक्ति की मजबूत भावना को दर्शाता है."