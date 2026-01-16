ETV Bharat / state

'दक्षिण हरियाणा में मिली जीत किसी व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम'

केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर एक बार फिर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने बड़ा बयान दिया है.

कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 16, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
रेवाड़ीः वन पर्यावरण उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने शुक्रवार को रेवाड़ी के खेड़ा गांव आलमपुर में स्वतंत्रता सेनानी लालचंद यादव की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे. इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि है "एक सौभाग्य की बात है जो आज स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है."

केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत पर प्रतिक्रिया: पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने राव इंद्रजीत सिंह को करारा जवाब दिया. राव नरवीर सिंह ने कहा कि "भाजपा ने केंद्र में पिता और प्रदेश में बेटी को मंत्री बनाकर बड़ा सम्मान दिया है. भारतीय जनता पार्टी में देश में ऐसा शायद ही कहीं देखने को मिले. राव इंद्रजीत सिंह के वजूद को कोई नकार नहीं सकता, परंतु दक्षिणी हरियाणा में मिली जीत किसी व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है."

रेवाड़ी में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह (Etv Bharat)

बता दें कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, उनकी बेटी और हरियाणा सरकार में मंत्री आरती राव कई बार दावा कर चुके हैं कि दक्षिण हरियाणा में बीजेपी की जीत उनकी वजह से हुई है. इसी दावे पर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने प्रतिक्रिया दी है.

राव इंद्रजीत सिंह के सीएम बनने पर मंत्रीः "जहां तक राव इंद्रजीत सिंह को सीएम बनाने का सवाल है तो यह फैसला पार्टी का होता है. एक- दो या पांच विधायक नहीं पार्टी तय करती है कि प्रदेश का सीएम कौन होगा. भाजपा सरकार ने अपने 11 साल के शासनकाल में दक्षिणी हरियाणा में सबसे ज्यादा नौकरी दी है. दक्षिणी हरियाणा के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, पहले की सरकारों में खर्ची-पर्ची के कारण उन्हें मौका नहीं मिल पाता था. "

