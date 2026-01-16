ETV Bharat / state

'दक्षिण हरियाणा में मिली जीत किसी व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम'

कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ( Etv Bharat )