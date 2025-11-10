ETV Bharat / state

कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने सिरसा में राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले 'राहुल गांधी बेतुकी बातें करते हैं'

हरियाणा में वोट चोरी को रणबीर गंगवा ने नकाराः उन्होंने राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी के लगाए गए आरोपों को सिरे से नकार दिया. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस को पहले आत्ममंथन करना चाहिए कि उसके वोट क्यों कम हुए. जब लोग कांग्रेस के साथ जुड़ते थे, तब उन्हें वोट चोरी याद नहीं थी. अब जब हर वर्ग बीजेपी के साथ जुड़ रहा है तो कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है."

सिरसाः हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा सोमवार को सिरसा दौरे पर थे. कैबिनेट मंत्री सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में 5 दिवसीय 12वें यूथ फेस्टिवल में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे थे. सिरसा की सीडीएलयू में 12वां त्रिवेणी युवा महोत्सव 10 से 14 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है जिसमें लगभग दो हजार विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. इस दौरान उन्होंने लोकसभा सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में वोट चोरी करने के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि "राहुल गांधी बेतुकी बातें करते हैं और बिना प्रमाण के आरोप लगाते हैं."

कांग्रेस ने वादा नहीं निभायाः कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि "कांग्रेस ने अपने शासनकाल में जनता से वादे तो बहुत किए लेकिन उन्हें निभाया नहीं. इसके उलट बीजेपी सरकार हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है. इसलिए आज किसान युवक व्यापारी और कर्मचारी सभी बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं."

'हरियाणा में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं': पूर्व मंत्री संपत सिंह द्वारा कांग्रेस छोड़कर इनेलो में शामिल होने पर गंगवा ने तंज कसते हुए कहा कि "समझ नहीं आया संपत सिंह ने कांग्रेस क्यों छोड़ी. इससे पहले वह बीजेपी छोड़ चुके हैं और उससे पहले इनेलो भी छोड़ चुके हैं." उन्होंने कहा कि "हरियाणा में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचा है. पार्टी गुटबाजी का शिकार है और कई धड़ों में बंट चुकी है."

डीजीपी के बयान पर मंत्री ने दी सफाईः हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह के बुलेट और थार चलाने वालों को गुंडा कहने वाले बयान पर गंगवा ने स्पष्ट किया कि "यह बयान गलत तरीके से लिया गया है. डीजीपी ने बुलेट पर पटाखे बजाने और सड़क पर अवैध स्टंट करने वालों को लेकर टिप्पणी की थी, न कि वाहन चलाने वालों पर टिप्पणी की है."

फसल मुआवजे पर कांग्रेस पर उठाए सवालः फसल मुआवजा मुद्दे पर मंत्री गंगवा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में मात्र 1058 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जबकि बीजेपी सरकार ने 10 वर्षों में 15465 करोड़ रुपये किसानों को दिए." सड़कों के सुधार पर उन्होंने कहा कि "जल्द ही प्रदेश में जर्जर सड़कों की मरम्मत शुरू होगी. हरियाणा में 2410 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण 4827 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा."