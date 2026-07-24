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मुद्दा विहीन कांग्रेस हमेशा चर्चा से भागने का काम करती है- कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा

जनस्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने पेपर लीक के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना भी साधा. जानें उन्होंने क्या कहा.

RANBIR GANGWA ON CONGRESS
RANBIR GANGWA ON CONGRESS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 24, 2026 at 8:46 PM IST

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रेवाड़ी: जनस्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा शुक्रवार को बाल भवन के सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे. बैठक में कुछ मामले ऐसे आए, जो कि विभाग में दस-बारह सालों से ही लंबित चले आ रहे हैं और आज तक उनमें फरियादी को न्याय नहीं मिल पाया है. बैठक में कुल 16 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 8 का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया.

रेवाड़ी में कष्ट निवारण समिति की बैठक: रेवाड़ी के मनजीत ने शिकायत रखी कि उनको वर्ष 2014 में एचएसवीपी से प्लॉट कागजी तौर पर मिला था, लेकिन प्लॉट का कब्जा आज तक नहीं मिला. लोक निर्माण मंत्री ने निर्देश दिए कि एक माह में शिकायतकर्ता को प्लॉट का फिजिकल कब्जा दिलवाया जाए. इस मामले में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

मुद्दा विहीन कांग्रेस हमेशा चर्चा से भागने का काम करती है - कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा (ETV Bharat)

रणबीर गंगवा का राहुल गांधी पर साधा निशाना: मंत्री रणबीर गंगवा जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद स्थानीय मीडियाकर्मियों से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि "राहुल गांधी संसद में विपक्ष के नेता के पद पर आसीन होते हुए अपने पद की गरिमा नहीं रख पाए. उन्हें दिल्ली के अति सुरक्षा वाले एरिया में प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था. सरकार ने संसद में कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष को इस विषय पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन विपक्ष ने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की."

पेपर लीक मामले में होगी सख्त कार्रवाई: मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि "जब प्रधानमंत्री ने खुद पेपर लीक से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह दी हैं, तो फिर मामला खत्म हो जाता है. मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद कार्रवाई होगी. जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है, तब से देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश में अराजकता फैलाने का प्रयास करती रही है. अराजकता से पुन सत्ता में आने का सपना कभी सच नहीं होगा. आज देश का हर वर्ग 2047 में विकसित भारत का सपना सच करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है. चुनाव में जनता विपक्ष को इसका जवाब देती रही है."

ये भी पढ़ें- 'पेपर लीक पर जवाबदेही तय हो, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए'- भूपेंद्र हुड्डा

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