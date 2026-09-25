ETV Bharat / state

गुटों में बंटी है हरियाणा कांग्रेस, उनके नेताओं के विचार भी आपस में मेल नहीं खाते- कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा

कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा.

RANBIR GANGWA ON CONGRESS
RANBIR GANGWA ON CONGRESS (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 25, 2026 at 10:30 PM IST

|

Updated : September 25, 2026 at 10:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पानीपत: हरियाणा के लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में शुक्रवार को पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक हुई. बैठक में कुल 15 शिकायतें सुनी गईं, जिनमें से 10 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि पांच शिकायतों को आगामी बैठक तक लंबित रखा गया. इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का कांग्रेस पर निशाना: कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस अलग-अलग गुटों में बंटी है. पार्टी में अलग-अलग नेताओं के अपने-अपने गुट हैं और उनके विचारों में भी आपसी तालमेल नहीं है. गंगवा ने कहा कि जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा को सरकार बनाने का अवसर दिया है और भाजपा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और देश के हित में काम कर रही है.

स्मृति ईरानी पर दी प्रतिक्रिया: स्मृति ईरानी के हरियाणा प्रभारी बनने पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि स्मृति ईरानी को हरियाणा का नया प्रभारी बनाया गया है. उन्हें संगठन और सरकार में काम करने का लंबा अनुभव है. स्मृति ईरानी अनुभवी और तेज-तर्रार नेता हैं. उनके मार्गदर्शन में संगठन को मजबूती मिलेगी. उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भी बताया और कहा कि हरियाणा भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी दोनों महिलाएं हैं.

जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक: बैठक के बारे में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि TDI कंपनी बैठक में शामिल नहीं हुई. इसलिए कंपनी को बताओ नोटिस जारी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि TDI के प्रतिनिधियों को बैठक में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा. यदि अगली बैठक में भी वे उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ FIR सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने कहा कि TDI से संबंधित शिकायतों की जांच ADC को सौंपी गई है.

TDI कंपनी को कारण बताओ नोटिस: मंत्री ने कहा कि जांच में यह देखा जाएगा कि कंपनी की ओर से लोगों को अपेक्षित सुविधाएं और विकास कार्य उपलब्ध कराए गए हैं या नहीं. उन्होंने कहा कि जांच में शिकायतों में लगाए गए कुछ आरोप सही पाए गए हैं और कंपनी को इसका जवाब देना होगा. उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई प्लॉट खरीदा है और वह उसे आगे बेचता है तो केवल इस आधार पर उस व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता. यह भी जांच का विषय होगा कि संबंधित रजिस्ट्रियां कंपनी की ओर से कराई गई हैं या नहीं.

ये भी पढ़ें- मंत्री श्याम सिंह राणा ने SIR और ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर कांग्रेस को घेरा, धान खरीद पर बोले, 'मुख्यमंत्री आज ले सकते हैं फैसला'

ये भी पढ़ें- किशाऊ बांध पर पंजाब के तेवर से गरमाई सियासत, पंजाब की सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी, अत्रे और अभय चौटाला आमने-सामने

Last Updated : September 25, 2026 at 10:51 PM IST

TAGGED:

RANBIR GANGWA ON CONGRESS
CABINET MINISTER RANBIR GANGWA
GRIEVANCE MEETING PANIPAT
कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा
RANBIR GANGWA ON CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.