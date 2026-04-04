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धामी सरकार के मंत्री के बयान से मचा घमासान, कांग्रेस ने दी हिमाचल जाने की नसीहत, जानिये वजह

देहरादून: उत्तराखंड में चरमराई कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. आम जनता के साथ ही सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टियां कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं. लगातार बढ़ रहे क्राइम ग्राफ की वजह से पुलिस प्रशासन की चुनौतियां बढ़ी हुई हैं. , दूसरी ओर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए सवाल उठाने वाले विपक्षी दलों पर ही सवाल उठाते नजर आ रहे हैं. साथ ही इस बात का दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुकाबला उत्तराखंड काफी अधिक सुरक्षित है. यहां क्राइम बेहद कम है.

उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार उठ रहे सवाल पर कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा का बयान आया है. कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में खराब है. देश में जहां-जहां पर कांग्रेस की सरकारी रही है वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति काफी अधिक खराब रही है. उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस की ओर से जब उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था उस दौरान तिहाड़ जेल में सबसे अधिक खूंखार आतंकवादी थे. उन्होंने कहा वर्तमान समय में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश से आतंकवाद और माओवाद खत्म हो गया है. अमित शाह के नेतृत्व में आतंकवादी और माओवादी सरेंडर कर रहे हैं. कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा आतंकवाद तो कांग्रेस के कार्यकाल में होता था. उन्होंने कहा कांग्रेस आतंकवाद की जननी रही है.