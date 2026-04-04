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धामी सरकार के मंत्री के बयान से मचा घमासान, कांग्रेस ने दी हिमाचल जाने की नसीहत, जानिये वजह

कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कांग्रेस की सरकारों में क्राइम रेट अधिक था. उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार में आतंकवादियों को पनाह मिली है

CABINET MINISTER RAM SINGH KAIRA
धामी सरकार के मंत्री के बयान से मचा घमासान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 4, 2026 at 6:37 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में चरमराई कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. आम जनता के साथ ही सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टियां कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं. लगातार बढ़ रहे क्राइम ग्राफ की वजह से पुलिस प्रशासन की चुनौतियां बढ़ी हुई हैं. , दूसरी ओर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए सवाल उठाने वाले विपक्षी दलों पर ही सवाल उठाते नजर आ रहे हैं. साथ ही इस बात का दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुकाबला उत्तराखंड काफी अधिक सुरक्षित है. यहां क्राइम बेहद कम है.

उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार उठ रहे सवाल पर कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा का बयान आया है. कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में खराब है. देश में जहां-जहां पर कांग्रेस की सरकारी रही है वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति काफी अधिक खराब रही है. उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस की ओर से जब उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था उस दौरान तिहाड़ जेल में सबसे अधिक खूंखार आतंकवादी थे. उन्होंने कहा वर्तमान समय में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश से आतंकवाद और माओवाद खत्म हो गया है. अमित शाह के नेतृत्व में आतंकवादी और माओवादी सरेंडर कर रहे हैं. कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा आतंकवाद तो कांग्रेस के कार्यकाल में होता था. उन्होंने कहा कांग्रेस आतंकवाद की जननी रही है.

धामी सरकार के मंत्री के बयान से मचा घमासान (ETV Bharat)

कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कांग्रेस के शासनकाल में जम्मू कश्मीर में धमाके होते थे. जबसे भाजपा की सरकार बनी है तबसे कही भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है. लिहाजा, कांग्रेस सिर्फ हमेशा आरोप लगाती है. उन्होंने कहा विपक्ष को भूमिका निभानी चाहिए लेकिन झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए. उन्होंने कहा सबसे अधिक कांग्रेस सरकार में आतंकवादियों को पनाह मिली है. सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था भी तब ही खराब हुई है. भाजपा शासित प्रदेशों में सबसे अधिक सुविधाएं मिली हैं.

राम सिंह कैड़ा के बयान पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा राम सिंह कैड़ा को नई नई कुर्सी मिली है. उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए. उन्होंने कहा राम सिंह कैड़ा सीएम को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा जबकि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है. भ्रष्टाचार चरम पर है. उन्होंने कहा राम सिंह कैड़ा को कांग्रेस शासित राज्यों की इतनी चिंता है तो वहीं जाएं.

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