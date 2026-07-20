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मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- नैनीताल की सभी 6 सीटों पर खिलेगा कमल

कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा के नैनीताल पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना.

Cabinet Minister Ram Singh Kaida
कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा का नैनीताल में भव्य स्वागत (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 20, 2026 at 9:46 AM IST

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Updated : July 20, 2026 at 10:41 AM IST

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नैनीताल: कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने दावा किया है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा 70 में से 57 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी, जबकि नैनीताल जिले की सभी छह विधानसभा सीटों पर भी भाजपा का कब्जा होगा.

रविवार को नैनीताल में आयोजित हरेला महोत्सव में शामिल होने पहुंचे मंत्री राम सिंह कैड़ा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हरेला उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और प्रकृति संरक्षण का प्रतीक पर्व है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए वह प्रदेश के सभी नगर निकायों और जिलों का दौरा कर सरकार की 150 से अधिक योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचा रहे हैं.

कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कांग्रेस को घेरा (Video-ETV Bharat)

देहरादून में कांग्रेस की रैली के दौरान एक कांग्रेस नेता द्वारा महिलाओं पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान भाजपा की संस्कृति का हिस्सा है, जबकि कांग्रेस का इतिहास महिलाओं के सम्मान के प्रति नकारात्मक रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार महिलाओं का अपमान करती रही है और ऐसे बयान उसकी मानसिकता को उजागर करते हैं. उन्होंने देहरादून में राहुल गांधी के कार्यक्रम पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिस कार्यक्रम के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता की दुर्घटना में मृत्यु हुई, उसके बावजूद कांग्रेस ने आयोजन जारी रखा. यदि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती तो कार्यक्रम को स्थगित या स्थानांतरित किया जा सकता था.

नैनीताल नगर पालिका की बोर्ड बैठक के दौरान अधिशासी अधिकारी द्वारा कुछ सभासदों पर अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के लगाए गए आरोपों के संबंध में मंत्री ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है. उन्होंने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच के लिए समिति गठित की जाएगी और पीसीएस स्तर के अधिकारी से जांच कराई जाएगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन आवश्यक कार्रवाई करेगा.

साथ ही कहा नैनीताल नगर पालिका द्वारा टोल टैक्स टेंडर प्रक्रिया अगर बोर्ड बैठक की सहमति के बिना कराई गई होगी तो उसे निरस्त किया जाएगा, इसके लिए उन्होंने निर्देश दे दिए हैं. कहा कि नैनीताल नगर पालिका द्वारा बाहरी दोपहिया वाहनों पर लगाया गया 100 रूपए प्रवेश शुल्क के फैसले को सरकार ने निरस्त कर दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करती है और जनहित सर्वोपरि है. नैनीताल में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बड़ी चुनौती है, क्योंकि शहर में डंपिंग जोन उपलब्ध नहीं है. इसके लिए उपयुक्त भूमि का चयन किया जा रहा है. साथ ही नगर पालिका की मांग पर जल्द ही दो नई कूड़ा संग्रहण गाड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके.

हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियों पर मंत्री ने कहा कि सरकार ने व्यापक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं. अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है, सभी प्रमुख घाटों का सौंदर्यीकरण कराया गया है व घाटों की संख्या 104 से बढ़ाकर 109 कर दी गई है. सभी अखाड़ों के साथ बैठकें पूरी हो चुकी हैं और पार्किंग समेत यातायात की समुचित व्यवस्था की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो. उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी कुंभ मेला ऐतिहासिक और सुव्यवस्थित होगा.

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Last Updated : July 20, 2026 at 10:41 AM IST

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