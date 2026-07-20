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मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- नैनीताल की सभी 6 सीटों पर खिलेगा कमल

कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा का नैनीताल में भव्य स्वागत ( Photo-ETV Bharat )